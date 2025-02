El escritor Neil Gaiman fue demandado por violación y tráfico de personas tras meses de acusaciones

El creador de The Sandman fue demandado ante la Justicia de EEUU por acusaciones de violación, tráfico de personas y más por una ex niñera.

Después de meses de horribles acusaciones de conducta sexual inapropiada , el creador de The Sandman , Neil Gaiman , ha sido demandado ante la Justicia de EEUU por acusaciones de violación, tráfico de personas y más por una ex niñera.

En el caso, que busca obtener al menos un millón de dólares y un juicio con jurado, los detalles del caso coinciden con el artículo de Lila Shapiro “There Is No Safe Word”, publicado a principios de este año y muy investigado por la revista New York Magazine, y con las acusaciones hechas por Pavlovich y siete mujeres diferentes contra Gaiman. Ese artículo de la revista New York Magazine se basó en el podcast de seis partes de Tortoise Media Master: The Allegations Against Neil Gaiman del verano pasado.