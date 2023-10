Got Talent Argentina: la determinación de un participante tras la negativa del jurado

Un joven mendocino puso en juego su carrera en Got Talent Argentina.

Este domingo un joven se subió al escenario de Got Talent Argentina con la firme decisión de abandonar su carrera si no le iba bien. “Esta es la última oportunidad que me voy a dar dentro de la música porque la vengo remando desde los 7 años, tengo 32, canto folclore con todo mi corazón, pero es todo muy difícil porque hay mucho prejuicio dentro del folclore”, afirmó Nacho Silva con tono amenazador, o de golpe bajo para ablandar al jurado.

Acompañado por músicos mendocinos, el joven, ataviado con una remera con brillos, un poncho en forma de pollera y un make up furioso, cantó para el jurado y no gustó. Terminó su presentación con tres cruces rojas y las ilusiones rotas.

A la hora de las devoluciones, la Joaqui fue la primera en tomar la palabra y arrancó halagando la performance del joven, a la que calificó de “distinta” y le auguró mucho trabajo. Le dijo que cantaba lindo, pero no se la notaba convencida y fue al grano de lo que quería decir, y se centró en la batalla contra los prejuicios y la deconstrucción. “Siempre hay lugar para lo distinto”, sostuvo la Joaqui alentándolo a seguir.

Con la sabiduría de tantos años de carrera y su trabajo de productor, además, Abel se centró en el talento del joven, que no fue el mejor. Abel remarcó que su tono era innecesariamente agudo y que calaba las notas cuando subía. En resumen, que no cantaba bien, pero sí le gustó cómo tocó la banda.

Emir y Flor se reservaron el derecho a opinar y sólo votaron. Flor dijo que sí, Emir dijo que no, y la Joaqui también dijo que no. El voto de Abel no hizo falta y fue así que el joven selló su destino en la música.