"Lakers: Tiempo De Ganar": HBO renueva la serie para una segunda temporada

"Tiempo De Ganar" se basa en el libro de Jeff Pearlman Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s.

Co-creada por Max Borenstein y Jim Hecht, la serie narra la vida profesional y personal de los Lakers de la década de 1980, una de las dinastías más veneradas y dominantes del deporte, un equipo que definió su era tanto dentro como fuera de la cancha.

El elenco de la primera temporada incluye a John C. Reilly, Quincy Isaiah, Jason Clarke, Adrien Brody, Gaby Hoffmann, Tracy Letts, Jason Segel, Julianne Nicholson, Hadley Robinson, DeVaughn Nixon, Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis. , Spencer Garrett, Sarah Ramos, Molly Gordon, Joey Brooks, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, Jon Young con Rob Morgan y Sally Field.

“Ha sido emocionante dar vida a Winning Time con Adam McKay, Max Borenstein, nuestro fenomenal equipo de producción y este increíble elenco”, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO. “Esta serie no solo cuenta la fascinante historia del ascenso de los Lakers, sino que también es una mirada retrospectiva a una era transformadora en el baloncesto, las celebridades y la ciudad de Los Ángeles. No podemos esperar a ver cómo este equipo contará el próximo capítulo de esta dinastía”.

Borenstein es productor ejecutivo de la serie con McKay, quien dirigió el piloto, y Kevin Messick para Hyperobject Industries. Hecht es coguionista de la historia y productor ejecutivo junto con Jason Shuman, Scott Stephens y Rodney Barnes.