La dura respuesta de Amber Heard tras el mensaje triunfal de Johnny Depp

Luego la actriz sostuvo a modo de advertencia: “El mensaje del veredicto para las víctimas de violencia doméstica es tengan miedo de ponerse de pie y hablar. Los derechos de las mujeres están retrocediendo mientras Johnny Depp está avanzando”.

A través de Tik Tok, Depp le había expresado a sus millones de seguidores en el mundo: “Estuvimos juntos en todas partes y vimos todo juntos. Hicimos lo correcto juntos. Y ahora, todos avanzaremos juntos. Ustedes son, como siempre, mis empleadores y, una vez más, no tengo otra forma de decir gracias, aparte de decir gracias. Gracias”.

Hace algunos días en Instagram, Johnny Depp había compartido: “Seis años atrás, mi vida, la de mis hijos, la vida de las personas cercanas y de aquellos que me apoyaron y creyeron en lo que soy, fueron alteradas para siempre. Pasó en un pestañeo. Acusaciones serias, falsas y criminales fueron hechas a través de los medios, que llevaron a un bombardeo de contenido odioso, aun cuando no se habían presentado cargos en mi contra. Esto tuvo un gran impacto en mi vida”.

En tanto que sobre el veredicto en la causa contra Amber Heard, el actor había comentado: “Seis años después, un jurado me la devolvió. Me siento realmente bendecido. Desde el principio, el objetivo de este caso era revelar la verdad, más allá del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis pequeños y a todos los que estuvieron allí para apoyarme. Me siento en paz sabiendo que lo logré”.

La resolución del tribunal de Virgina falló a favor de Depp en el juicio por difamación que inició contra Heard. La actriz deberá pagarle 10,5 millones de dólares a su ex en concepto de indemnización, y de momento ha dicho que no cuenta con ese dinero por lo que algunos de sus bienes podrían ser confiscados, incluyendo su sueldo como actriz en sus próximas películas.