La temporada 2 de The Last of Us sigue ampliando su elenco







Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan la serie de HBO que también puede verse en Max.

Bella Ramsey y Pedro Pascal protagonizan la serie de HBO.

The Last of Us está ampliando su elenco de la temporada 2, agregando a Danny Ramirez (Top Gun: Maverick), Ariela Barer (How To Blow Up a Pipeline), Tati Gabrielle (You) y Spencer Lord (Riverdale) .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Basado en el videojuego de Naughty Dog, The Last of Us tiene lugar 20 años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, interpretado por Pedro Pascal, un superviviente empedernido, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

image.png Danny Ramirez como Manny, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora y Spencer Lord como Owen. Quiénes son los nuevos personajes que suman a la segunda temporada de The Last of Us Ramírez interpretará a Manny, un soldado leal cuya perspectiva alegre contradice el dolor de viejas heridas y el temor de fallarles a sus amigos cuando más lo necesitan.

Barer interpreta a Mel., un joven médico cuyo compromiso de salvar vidas se ve desafiado por las realidades de la guerra y el tribalismo.

Gabrielle es Nora, una médica militar que lucha por aceptar los pecados de su pasado. Lord interpreta a Owen, un alma gentil atrapada en el cuerpo de un guerrero, condenada a luchar contra un enemigo que se niega a odiar. Además de Pascal y Ramsey, la temporada 1 también estuvo protagonizada por Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson y Troy Baker. The Last of Us está escrito y producido por Craig Mazin y Neil Druckmann. La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam. Las productoras son PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog.