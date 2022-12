Tulsa King la serie de Sylvester Stallone ya esta disponible en Paramount+

Tulsa King Tráiler Oficial _ Paramount+.mp4 Paramount+

Tulsa King también está protagonizada por Andrea Savage (“I’m Sorry”), Max Casella (“The Tender Bar”), Martin Starr (“Silicon Valley”), Domenick Lombardozzi (“The Irishman”), Vincent Piazza (“Boardwalk Empire”), Jay Will (“The Marvelous Mrs. Maisel”), A.C. Peterson (“Superman Lois”) con Garrett Hedlund (“Estados Unidos contra Billie Holiday”) y Dana Delany (“Body of Proof”). La serie cuenta con la producción ejecutiva de Sheridan, Winter, Stallone, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Allen Coulter y Braden Aftergood.

La serie es producida por MTV Entertainment Studios y 101 Studios. Tulsa King es la más reciente adición al catálogo de contenidos de Sheridan en Paramount+, que incluye 1883, Mayor of Kingtown, y las próximas series 1923, Bass Reeves, Lioness y Landman.