Qué se sabe sobre la serie que Julio Iglesias prepara con Netflix sobre su vida

Julio Iglesias.webp El artista de 80 años será parte del desarrollo creativo del proyecto.

La plataforma destacó que Iglesias empezó en las categorías juveniles del Real Madrid y terminó su carrera universitaria de Derecho hasta que un accidente de tráfico terminó con su carrera como futbolista.

Qué dijo Julio Iglesias sobre la serie que narrará su vida

El protagonista de esta historia también se expresó sobre lo que será la primera adaptación sobre su vida hecha bajo su consentimiento.

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix", señaló Iglesias.

"Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida”, agregó el cantante sobre la serie, que aún no tiene fecha de estreno.