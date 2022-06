Rara y no muy lograda muestra de cine de terror finlandés

Pero si bien no deja de tener sus momentos, la película no solo está lejos geográficamente de aquella “The Other”, sino también en calidad. La trama muestra cómo un matrimonio intenta rehacer su vida luego de la trágica muerte de uno de sus gemelos, refugiándose en el lugar más distante de su viejo hogar para enfocarse en el hijo vivo. El lugar elegido es una solitaria campiña llena de paisajes paradisíacos y pueblerinos un poco raros que en su mayoría no hablan inglés, lo que aumenta la sensación de aislamiento. Pronto la madre empieza a percibir que hay algo distinto y poco alentador en las actitudes de su hijo, lo que genera el típico efecto “luz de gas” en el padre. Autor de la que se supone es la gran película de terror rodada en Finlandia, “Bodom” (2016), sobre una masacre estilo “Martes 13” que ocurrió realmente en la Finlandia de los años 60, Mustonen filma bien, maneja la dosificación de tensión y auténtico terror, y la fotografía es muy imaginativa en el uso de las locaciones. En lo que no se luce demasiado es en la dirección de actores, y el argumento, que empieza bien, se va desmoronando hasta un remanido final “sorpresa” que casi lo arruina todo. Igual, esta es una curiosidad a la que se le puede dar un vistazo para saber cómo se asustan los finlandeses.