"School of Rock" es el imperdible de la temporada invernal

El amor por la música y no sólo para melómanos; la filosofía del rock & roll y su germen en desafiar al poder; maravillarse con el talento de un grupo de chicos que no sólo bailan y cantan como en los musicales tradicionales sino que además tocan instrumentos, desde chello y piano a guitarra eléctrica, batería, teclado y bajo, es sólo algo de lo que puede comenzar a decirse de “School of Rock”.