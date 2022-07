Isabel Allende: "La página escrita es como mi sangre"

La serie fue presentada a la prensa por Lifetime, con la escritora en zoom: “Yo estaba viviendo en exilio en Venezuela, mi abuelo estaba muy enfermo y mi forma de despedirme fue escribirle una carta. Pero al segundo o tercer párrafo me di cuenta de que no era una carta como todas y que posiblemente mi abuelo nunca la iba a leer. Se me disparó la imaginación y todas las historias que tenía dentro, las anécdotas de él, las leyendas de la familia, mis memorias del pasado, mi país perdido. Todo eso salió como como un torrente sin que tuviera que pensarlo mucho. Y al cabo de un año trabajando solamente de noche, porque tenía un trabajo de día de 12 horas diarias, tenía 560 páginas en el mesón de la cocina y ese era el primer libro, ‘La casa de los espíritus’”.

Protagonizada por Daniela Ramírez, la serie está basada en la historia íntima de la escritora, quien fue perseguida tras el golpe militar en Chile en 1973 por su pensamiento político y por ser sobrina del presidente Salvador Allende. La miniserie hace un recorrido por los momentos que marcaron la vida de Allende desde finales de la década del ´60 hasta comienzos de los ´90 cuando, en la cúspide de su carrera, recibió la demoledora noticia de que su hija Paula de 28 años, quien padecía una grave enfermedad, estaba al borde de la muerte.

Allende evocó ese momento: “Yo estaba en España presentando ‘El plan infinito’ con Antonio Banderas al lado y un vaso de champaña en la mano. Y cruzó la sala mi marido, y me dijo que Paula estaba en el hospital y yo tuve inmediatamente la certeza de que era una crisis de porfiria, que era una condición genética que ella tenía. Me fui de la fiesta, de Barcelona a Madrid, en el primer avión que salió y llegué al hospital a ver a Paula esa noche. Y terminó el éxito, el público, el champaña, todo terminó en esos momentos y entré en otra etapa de la vida que duró un año largo hasta que Paula murió. Y luego, después de eso, yo ya no era la misma persona. Creo que cambié profundamente después de esa experiencia y no volví a ser nunca más la misma. Se terminó mi juventud ahí. Empezó otra etapa, que no es mala, pero es diferente”.

La miniserie “Isabel” es una producción de Megamedia Chile, con la producción ejecutiva de Isabel Miquel, la dirección de Rodrigo Bazaes, y guión de Jonathan Cuchacovich. Al respecto, Allende indicó: “Yo había pedido una sola cosa si hacían esta serie, y era que tuvieran mucho respeto por las otras personas que aparecen ahí. Mi vida está expuesta en varias memorias que he escrito y esta miniserie está basada en Paula. Pero otras personas que aparecen en la serie, como mi primer marido, padre de mis hijos, como el marido de Paula, mi hijo, y otros, tienen sus vidas privadas y no tienen por qué ser expuestos por culpa mía. Vinieron a mi oficina, revisaron cientos de fotos, videos, entrevistas, películas y copiaron los vestidos de cada época. Incluso joyas artesanales que son piezas únicas, las copiaron exactas”, comentó la escritora.

En relación a la escritura, Allende concluyó: “Casi todo lo que hago, lo que pienso, lo que sueño, termina en la página. Escribir. Tal vez porque me entrené en escribirle a mi madre todos los días, que en el fondo era como llevar casi un diario de vida porque al final del día yo le contaba a mamá lo que hacía y lo que estaba pensando para la próxima novela. Todos estaban en esas cartas. Entonces, ese entrenamiento de poner todo por escrito ha definido mi vida. Después fui periodista y ahora escritora. De manera que la escritura ha sido como la sangre para mí, tan personal y tan necesaria y tan difícil de definir. Porque, ¿qué es la escritura? Para mí básicamente ahora es como contar algo, contar una historia, contar una vida, contar algo que me importa, pero no lo puedo contar de palabra, no lo puedo grabar, no lo puedo dictar. Tiene que ser por escrito. Tengo que poner las manos en las teclas de la computadora y ahí empieza a salir todo. Esa es la escritura”.