Timothée Chalamet quiere que el Elvis de Austin Butler esté en su película biográfica de Bob Dylan

"No puedo esperar a ver esa película" , respondió Butler. "Me gustaría poder estar en el set todos los días para simplemente ver cómo ocurre la magia".

"¡Ojalá estuvieras en esto!" Chalamet respondió. “Hay un personaje de Elvis en la película biográfica de Johnny Cash [ Walk The Line ]. Es realmente breve, muy breve, pero deseaba que pudiéramos crear un universo cinematográfico musical”.

Butler ganó un Globo de Oro y un BAFTA por interpretar a Presley en Elvis de Baz Lurhmann de 2022, mientras que 'A Complete Unknown' actualmente no tiene una fecha de estreno oficial.

La música que obsesiona a Timothée Chalamet y a Austin Butler

En otra parte de la misma entrevista, se les preguntó a la pareja si había algún álbum con el que estuvieran obsesionados en ese momento, a lo que Butler respondió con 'In Rainbows' de Radiohead y 'Chet Baker Sings' de Chet Baker , mientras que Chalamet mencionó la reedición de 2023 de The Beatles del álbum 'Blue'.

"Creo que 'In Rainbows' es un álbum perfecto y casi para cualquier estado de ánimo", dijo Butler. “Me hace sentir mucho y me encanta. Chet Baker, lo mismo. Es solo el sonido de su voz y es otro que de principio a fin es simplemente perfecto. Simplemente me encanta."

Butler y Chalamet aparecen como coprotagonistas en Dune: Parte Dos de Denis Villeneuve.