Tras reconciliarse con Walter Festa, Romina de GH contó una intimidad sexual

Además, la exparticipante de GH reveló algunas de sus intimidades sexuales con Walter Festa: "Arrancamos con Walter tipo 23 de la noche y terminamos a las 6. No me acuerdo cuántos orgasmos".

También habló sobre los candidatos que le llegaban a su cuenta de Instagram antes de que se supiera que había regresado con su ex.

"Escribir sí, no voy a dar nombres porque no me interesa. Hace poquito me escribieron en mi WhatsApp: 'Hola Romina, soy representante de un futbolista'. Yo le puse: 'Hola, ¿Cómo estás?'. Y me contesta: 'Tengo un futbolista, loco por vos. Queremos preguntarte si estás casada'. Te juro que le dije: 'Estoy casada'", confesó.

Por otra parte, se refirió a los comentarios que recibió al salir de la casa por su paso por la política y habló sobre si volvería a ser diputada. "Me parece que es una herramienta hermosa, pero entiendo que hoy te postulás como político y te dicen como me dicen a mí: 'dipuchorra, ladrona'. Está mal vista la política. Lo sufrí mucho. Lo voy a seguir haciendo en lo social, que es lo que me gusta y más uno qué pasó necesidades en la vida", señaló.