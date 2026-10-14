Arrancó la temporada de balances en Wall Street: qué revelan los bancos sobre la economía de EEUU y el futuro del sector

Las principales entidades financieras estadounidenses presentaron resultados sólidos, aunque sus acciones sufrieron caídas generalizadas. En un escenario de tasas elevadas e inflación persistente, los ejecutivos y analistas evaluaron los desafíos para la rentabilidad y las oportunidades de inversión.

Los principales bancos e instituciones financieras de Wall Street presentaron sus balances del tercer trimestre de 2026 , en un contexto marcado por las tasas elevadas, la persistencia de la inflación y la incertidumbre sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed) .

Aunque los resultados mostraron, en general, una elevada rentabilidad, las acciones de Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs y Morgan Stanley acumularon caídas entre el martes y el miércoles , incluso entre las entidades que superaron las previsiones de los analistas. Las bajas se produjeron en un contexto de preocupación por la inflación y las tasas de interés , que también presionó al conjunto de Wall Street. J.P. Morgan fue la excepción entre los bancos analizados, con una leve suba acumulada del 0,3%.

En ese escenario, los resultados, las declaraciones de los principales ejecutivos y el análisis de especialistas ofrecen una radiografía que va más allá de las ganancias trimestrales. En particular, la evolución del crédito, los depósitos y los mercados de capitales permite evaluar la salud de la economía estadounidense , mientras que las diferencias entre los negocios financieros ayudan a identificar los desafíos para su rentabilidad y las oportunidades de inversión entre las principales compañías de Wall Street.

El comienzo de la temporada de balances llegó en un contexto de endurecimiento de las condiciones financieras en Estados Unidos , impulsado por la suba de las tasas de interés y la persistencia de las presiones inflacionarias. En septiembre, la Reserva Federal (Fed) elevó su tasa de referencia al rango del 3,75%-4% , mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez y treinta años alcanzaron máximos desde 2002.

Sin embargo, el aumento de los rendimientos no respondió principalmente a mayores expectativas de inflación . Según un informe de Research de Balanz , el movimiento estuvo impulsado por una recalibración de las expectativas sobre las tasas de interés, en un escenario de resiliencia económica de EEUU. A ello se sumó la creciente competencia por capital, especialmente por las emisiones de deuda corporativa destinadas a financiar las inversiones en inteligencia artificial.

Aunque las expectativas de inflación implícitas en los bonos se mantuvieron relativamente contenidas, la evolución efectiva de los precios continúa representando un riesgo. En septiembre, la inflación estadounidense se aceleró al 3,7% interanual, frente al 3,4% de agosto, principalmente por el encarecimiento de la energía.

En este contexto, Tomás Sisto Bourel, research analyst de Fortress Capital, advirtió que la trayectoria de las tasas seguirá siendo la principal variable a monitorear, junto con las tensiones petroleras, las inversiones en inteligencia artificial y las elecciones de medio término. Según explicó, esta combinación podría derivar en "una inflación más persistente y una pérdida de poder adquisitivo del dólar".

Pese a esos riesgos, los principales bancos todavía observan señales de fortaleza económica. En esta línea, Brian Moynihan, CEO de Bank of America, sostuvo que la actividad de sus clientes continúa apuntando a "una economía resiliente y en crecimiento", mientras que Jane Fraser, CEO de Citigroup, destacó que el consumo sigue impulsando la actividad y que el mercado laboral permanece estable.

No obstante, Jamie Dimon, CEO de J.P. Morgan, advirtió que la inflación, las tasas elevadas y los desequilibrios fiscales podrían comprometer ese escenario, aunque consideró que los riesgos "pueden ser manejables". De esta manera, los balances reflejan una economía que todavía sostiene su crecimiento, pero cuya evolución dependerá cada vez más de las condiciones financieras, el consumo y el empleo.

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, advirtió que, pese a la resiliencia de la economía estadounidense, la inflación persistente, los déficits fiscales y la suba de las tasas de interés mantienen elevados los riesgos para los próximos meses.

El sector financiero frente a las tasas elevadas y los cambios en la rentabilidad

El escenario macroeconómico también se reflejó de manera desigual en los distintos negocios financieros. Mientras la banca comercial enfrenta mayores costos de financiamiento y riesgos sobre la calidad del crédito, las actividades vinculadas con los mercados de capitales encontraron oportunidades en un contexto de elevada volatilidad.

Según explicaron desde Fortress, las tasas más altas afectan especialmente a las entidades financieras por su dependencia del crédito. "Son industrias donde el crédito tiene un peso relevante, por lo que tasas más altas encarecen el fondeo y terminan presionando tanto la actividad como las valuaciones", señalaron. Sin embargo, el impacto sobre los márgenes también depende de la evolución de los rendimientos de los préstamos y del costo de los depósitos.

En contraste, las operaciones con acciones fueron uno de los negocios más dinámicos del trimestre, mientras que el trading de renta fija enfrentó mayores dificultades. Esa divergencia favoreció especialmente a las entidades con mayor exposición a los mercados de capitales, aunque también planteó interrogantes sobre la sostenibilidad de los ingresos en los próximos meses.

A su vez, el crecimiento de las inversiones en inteligencia artificial representa una fuente de oportunidades y riesgos. Por un lado, las emisiones de deuda y la demanda de financiamiento corporativo pueden impulsar las comisiones de la banca de inversión. Sin embargo, Charlie Scharf, CEO de Wells Fargo, advirtió que la magnitud de esas inversiones comienza a parecerse a anteriores ciclos de expansión de infraestructura, lo que genera dudas sobre su sostenibilidad.

Por su parte, David Solomon, CEO de Goldman Sachs, relativizó el impacto de los rendimientos elevados sobre la actividad financiera. "Un bono del Tesoro a diez años con un rendimiento del 5% no me asusta en términos del entorno operativo", sostuvo, al considerar que los mercados pueden continuar funcionando con tasas altas.

Sin embargo, la fortaleza operativa no se trasladó a las cotizaciones, ya que las acciones bancarias venían acumulando pérdidas antes de la publicación de resultados y varias profundizaron sus caídas tras los anuncios. Así, las perspectivas del sector dependerán tanto de la evolución de las tasas como de la capacidad de cada entidad para sostener sus ganancias y responder a las expectativas del mercado.

Kevin Warsh, presidente de la Fed, enfrenta el desafío de contener la inflación sin afectar el crecimiento y la rentabilidad del sector bancario.

Balances sólidos y acciones castigadas, las diferencias entre los gigantes de Wall Street

Los principales bancos de Wall Street presentaron, en general, ganancias elevadas, aunque los resultados no lograron convencer a los inversores. De hecho, seis de las siete entidades analizadas acumularon pérdidas bursátiles entre el martes y el miércoles, incluso entre aquellas que superaron las estimaciones, en un escenario de preocupación por las tasas y la rentabilidad futura.

Entre los negocios más destacados apareció el trading de acciones, que impulsó los ingresos de Goldman Sachs (GS) un 23% interanual, hasta u$s18.680 millones, gracias a un crecimiento del 72% en esa actividad. Sin embargo, pese a superar ampliamente las expectativas, sus acciones acumularon una caída del 1,7% en las dos jornadas de la semana. Esa fortaleza operativa también benefició a Morgan Stanley (MS), donde las operaciones con acciones aumentaron un 41% y la gestión patrimonial incorporó u$s232.000 millones en nuevos activos, llevando sus ingresos totales a u$s20.300 millones. Aun así, sus títulos llevan una pérdida de 4,5% en el mismo plazo.

A su vez, Citigroup (C) avanzó en su recuperación de rentabilidad, con ingresos por u$s23.800 millones y un retorno sobre el patrimonio tangible del 11,5%. Aunque superó las previsiones, sus acciones encabezaron las pérdidas, con un retroceso acumulado del 7,32%. Pese a ello, su CEO, Jane Fraser, anticipó que la entidad espera "superar el objetivo de rentabilidad del año, incluso adelantando inversiones".

En la banca comercial, en cambio, el crecimiento del crédito convivió con resultados inferiores a las expectativas. En este contexto, J.P. Morgan (JPM) obtuvo ganancias por u$s15.300 millones y aumentó sus préstamos un 10%, aunque su beneficio ajustado quedó por debajo del consenso. Sin embargo, sus acciones lograron avanzar un 0,29% en el acumulado de las dos ruedas, convirtiéndose en la excepción entre las entidades analizadas. Algo diferente ocurrió con Wells Fargo (WFC), cuyos préstamos y depósitos crecieron un 11%, pese a que sus ingresos incumplieron las previsiones, mientras que sus títulos retrocedieron un 2,9%.

A esas dificultades se sumó Bank of America (BAC), que registró ganancias por u$s6.900 millones, afectadas por una sanción regulatoria de u$s1.200 millones. Mientras los ingresos por trading de renta fija retrocedieron un 17%, el negocio de intermediación mostró mayor resistencia. Sin embargo, la decepción por los resultados también presionó su cotización, que acumuló una caída del 5,84%.

Por fuera de la banca tradicional, BlackRock (BLK) aprovechó el crecimiento de la gestión de activos, con entradas netas de u$s205.000 millones que elevaron los fondos administrados hasta u$s15,5 billones. En ese contexto, su CEO, Larry Fink, destacó que "la demanda de capital está creciendo en toda la economía global", una tendencia que podría favorecer la expansión de sus negocios. No obstante, sus acciones también cedieron un 0,93% en las dos jornadas, aunque mostraron una recuperación parcial tras la presentación.

De esta manera, los balances dejaron en evidencia una divergencia entre la fortaleza de las ganancias y la respuesta de los inversores. Por eso, las oportunidades dependerán no solo de la capacidad de las entidades para sostener su rentabilidad, sino también de sus valuaciones, su exposición a las tasas y los riesgos particulares de cada negocio.