Cobre en precio récord: cómo impacta en los RIGI y el nuevo escenario para la minería cuprífera

Con el cobre por encima de los u$s6 la libra, los proyectos mineros argentinos mejoran su rentabilidad, reescriben factibilidades y potencian el impacto del RIGI en inversiones, producción y exportaciones.

El nuevo escenario del cobre no está exento de desafíos. “Todo aumento de precio de los commodities implica una correlación de los costos", alertaron.

El cobre volvió a ocupar el centro de la escena minera global con precios récord que reconfiguran decisiones de inversión a escala mundial. En la Bolsa de Metales de Londres (LME) , el metal rojo superó los u$s13.000 por tonelada métrica , que en el mercado de futuros COMEX (CME Group) implican operaciones por encima de los u$s6 por libra , impulsado por el temor a una escasez estructural y por la creciente preocupación en torno a la seguridad de suministro de minerales críticos.

Durante 2025, el cobre acumuló una suba cercana al 40% interanual , consolidándose como uno de los commodities con mejor desempeño. Para el mercado, el mensaje es claro: la transición energética, la electrificación, la inteligencia artificial y los centros de datos demandarán volúmenes crecientes de cobre durante las próximas décadas. “Los precios del cobre tienen que subir más para persuadir a las mineras a generar una nueva producción significativa” , advirtió John Meyer , analista de SP Angel , al señalar que muchas minas existentes operan desde hace años por encima de su capacidad de diseño, elevando los riesgos operativos.

Este contexto global y la a decuación a la ley de Glaciares abren una ventana estratégica para la Argentina , que concentra algunos de los mayores proyectos de cobre sin desarrollar del mundo , ubicados principalmente en la Cordillera de los Andes. Tal como sostuvo el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero , citando a la Agencia Internacional de Energía , el mundo enfrentará un déficit sostenido de oferta: será necesario extraer al menos 115% más cobre que todo lo producido históricamente antes de 2018 solo para acompañar las tendencias actuales. “En este contexto, Argentina para 2030 podría ser proveedora del 2,2% del total de la producción global proyectada para ese año”, puntualizó el funcionario.

Con precios sostenidos por encima de los u$s13.000 la tonelada , muchos emprendimientos que hasta hace pocos años enfrentaban dudas de rentabilidad mejoran de forma sustancial sus indicadores económicos. El cobre es un negocio de altísimo capital inicial , con inversiones que suelen superar los u$s3.000 millones por proyecto , largos plazos de maduración y una fuerte sensibilidad al precio internacional.

En diálogo con Energy Report , una fuente experta involucrada en proyectos bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) explicó que el impacto del precio va mucho más allá del número puntual: “El cobre a u$s6 la libra mejora un montón los proyectos, pero lo primero que hay que tener en cuenta es el precio base , el piso del precio. Con el oro pasó lo mismo: no va a volver a u$s1.000 la onza , como tampoco el cobre va a volver a u$s2 la libra . Con este panorama, cambia la ley de mineral de corte y podés producir más”.

Alumbrera Pit cobre minería Glencore Catamarca El pit Bajo El Durazno de Alumbrera dejó de operar en 2018. Con el cobre a 6 dólares la libra, la multinacional suiza Glencore anunció que en 2027 reabrirá las instalaciones para procesar el material guardado en la escombrera. Sebastián D. Penelli

Ese cambio técnico tiene implicancias directas en la planificación minera y en los proyectos ya presentados al RIGI. “Hay que ver las factibilidades: un aumento del precio mejora la factibilidad y posiblemente aumente la producción. Depende del estado del proyecto: apertura de mina, preconstrucción, construcción o reactivación”, explicó la fuente.

“No podemos influir en el precio del mineral, pero si trabajamos en los costos y la producción. El RIGI mejora la competitividad a un precio dado, igual que la quita de retenciones. Por ejemplo, cuando en 2016 se quitaron las retenciones a un proyecto en Catamarca se le mejoró la rentabilidad y extendió la vida útil hasta 2018”, agregó el especialista en diálogo con Energy Report desde San Juan.

El RIGI ya permite trazar un primer balance. Desde su implementación, concentró iniciativas de gran escala en minería, energía e industria, con anuncios oficiales por alrededor de u$s25.000 millones. El piso legal asegurado por el Ministerio de Economía ronda los u$s3.600 millones, dado que las empresas deben desembolsar el 40% del monto mínimo en los primeros dos años. Hasta el momento, diez proyectos ingresaron formalmente, de los cuales tres corresponden al cobre, aunque solo uno fue aprobado: Los Azules. En los próximos meses se esperan nuevas presentaciones en San Juan, Salta y Mendoza.

Los principales proyectos de cobre de Argentina

Entre los proyectos más relevantes se destaca Vicuña, el distrito binacional que integran Josemaría y Filo del Sol, hoy bajo control de BHP y Lundin Mining. Es uno de los descubrimientos de cobre, oro y plata más importantes de la última década. En diciembre, ambas compañías solicitaron la adhesión al RIGI bajo la categoría PEELP. El esquema total de inversión se estima entre u$s15.000 millones y u$s17.000 millones en más de una década, mientras que para la primera etapa pidieron adhesión por u$s2.000 millones.

Josemaría proyecto cobre San Juan Vicuña Los recursos combinados posicionan a Vicuña entre los diez mayores depósitos de cobre, oro y plata del planeta, mientras que Filo del Sol destaca como el mayor descubrimiento greenfield de cobre en las últimas tres décadas.

Otro emblema es Los Azules, impulsado por McEwen Copper, con un RIGI aprobado por u$s2.700 millones. La inversión total estimada ronda los u$s3.170 millones, calculada con un precio promedio del cobre de u$s4,35 la libra. La producción anual proyectada es de 204.800 toneladas de cátodos de cobre, durante 21 años. Con el cobre a u$s6, el proyecto mejora sustancialmente su flujo esperado.

“Si el precio sube, lo ubicás en el diseño que ya hiciste; si sube más, puede cambiar el proyecto de minado y es posible que se deban actualizar los RIGI, porque genera mayor flujo de divisas”, explicó otra de las fuentes consultadas, que presentó un RIGI a fines de año.

En Mendoza, el Proyecto San Jorge (PSJ) vuelve a ganar protagonismo. Apunta a producir 40.000 toneladas de cobre fino por año, con posibilidad de escalar a 70.000 toneladas en su segundo año. La vida útil inicial es de 16 años, extensible a 27, con una inversión estimada de u$s559 millones.

Proyecto de cobre San Jorge minería Mendoza Detrás del proyecto mendocino está Minera San Jorge S.A., integrada por la suiza Zonda Metals GmbH y la argentina Alberdi Energy. La inversión se distribuye en u$s461 millones para construcción y u$s81 millones para la operación inicial.

En Salta, Taca Taca, de First Quantum Minerals, prevé una inversión de u$s3.600 millones y aparece como una de las próximas iniciativas en ingresar al régimen. Ubicado frente al Salar de Arizaro, a 400 kilómetros de la ciudad de Salta y a 35 kilómetros de Tolar Grande, Taca Taca proyecta una producción anual de 250.000 toneladas de cobre fino, junto con 125.000 onzas de oro y 3.500 toneladas de molibdeno.

La minera canadiense Aldebarán Resources presentó su Evaluación Económica Preliminar (PEA) a fines de octubre de 2025 para el Proyecto Altar, en San Juan, detallando una inversión inicial de unos u$s1.590 millones, una vida útil de mina de 48 años (incluyendo 3 de construcción), y una producción promedio de al menos 100.000 toneladas de cobre equivalente anuales con una planta de 60.000 tpd, operando a cielo abierto y subterráneamente.

En Catamarca, MARA integra la infraestructura de Bajo de la Alumbrera con el desarrollo de Agua Rica, mientras que El Pachón (San Juan) completa el portafolio de Glencore, que ya presentó ambos proyectos al RIGI: u$s4.000 millones para Agua Rica y u$s9.500 millones para Pachón (Fase 1). Pero al mismo tiempo, Glencore anunció que reactivará Alumbrera en 2027.

Bajo de la Alumbrera instalaciones.jpg

Es que el precio de cobre en récord también puede cambiar el diseño del pit o revalorizar la roca ya extraída. Por ejemplo, la escombrera de Alumbrera empezó a exportar hace más de dos décadas con 10% de retenciones y 0,90 dólares la libra, y ahora quieren reacondicionar la planta lo más rápido posible. "Con una ley de corte en mal precio y excesiva tributación el proyecto va a para atrás, pero en este contexto es al revés: se genera más inversiones, contrataciones, más desarrollo de proveedores, mover los concretados de cobre, comprar maquinaria, impulsar la logística, eso refleja el cambio de escenario de precios. Por eso hay que pensar que lo que hoy no se puede procesar, puede que ser que en el futuro lo hagas. Es más, en algunos proyectos piensan en un escenario a 10 dólares la libra de cobre”, detallaron los expertos.

Sube el precio del cobre, suben los costos

Pero el nuevo escenario no está exento de desafíos. “Todo aumento de precio de los commodities implica una correlación de los costos: suben combustibles, insumos, cubiertas, mano de obra. Los precios no bajan, pero los costos tampoco”, advirtieron.

Según explicaron los especialistas, en el contexto actual las inversiones del RIGI se van para arriba: "La factibilidad es mayor a lo presentado, aunque todavía no está tan claro el monto final. Al haber más actividad económica en el mundo las máquinas y componentes van a ser más caros, vas a necesitas más inversión, y los RIGI deben estar bien actualizados por el tema de impuestos, como el descuento del IVA antes del inicio de la producción”.

“Cuando se habla de un monto de inversión uno de los beneficios es el reintegro del IVA y exenciones en algunas importaciones. Si eran 3.000 millones de dólares y finalmente se hace por 2.800 millones, al Gobierno no le importa, lo que sí le importa es empezar a producir y exportar cobre, porque va a tener más ingresos fiscales. Los beneficios del RIGI son cuando empezás a producir, es más, si no haces el proyecto tenes que devolver el IVA que te descontaron con intereses", sostuvieron.

Sin embargo, el balance es claro: “Por primera vez el país acepta y ve la minería como una oportunidad para todos, y no como una mirada desinteresada de la Cordillera de los Andes, que no veníamos el potencial que tiene Chile, por ejemplo, por eso la minería está en todos diarios y portales de noticias. Lo que no hay duda es que se vienen precios altos y una necesidad de minerales en todo el mundo”.