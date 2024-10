Becas Progresar: por qué se demoraron los pagos y cómo hacer para no perder el beneficio en Noviembre

Algunos usuarios denunciaron que ANSES no liquidó los haberes correspondientes a octubre. Además, para noviembre habrá un nuevo requisito según el Ministerio de Capital Humano.

Para octubre, no se acreditó la regularidad escolar.

Titulares de Becas Progresar denunciaron que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no liquidó los haberes de octubre. Según voces oficiales, la demora se debe a que no se acreditó la regularidad escolar, un requisito principal. Además, el Ministerio de Capital Humano anunció un nuevo requisito para no perder el haber de noviembre.