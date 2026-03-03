Los Macocos celebran 40 años de historia en el teatro Regio

"Chau, Macoco" se presenta de jueves a domingos a las 20 en el Regio. Se trata de un biodrama apócrifo y atípico, o se podría decir un “viudrama”, en el que las cuatro viudas de Los Macocos se juntan a esparcir las cenizas de sus maridos.

En la obra irrumpen disputas por dinero, cartel y engaños que se suceden revelando lo cerca que se encuentra la exageración de la verdad.

La consagrada Banda de Teatro Los Macocos se presenta en el Teatro Regio con la segunda temporada del espectáculo que celebra sus 40 años de trayectoria, ¡Chau, Macoco!. Escrita por Mariana Chaud y los cuatro integrantes de Los Macocos — Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf y Marcelo Xicarts —, y dirigida por la misma Chaud , se estrenó en 2025, en el marco de la celebración de los 40 años de existencia del grupo. Se trata de un biodrama apócrifo y atípico, donde reconstruyen la épica de esta banda, que estrenó su primer espectáculo en 1985 en el teatro El Parque (del grupo Los Volatineros).

¡Chau, Macoco! es un biodrama apócrifo y atípico, o se podría decir un “viudrama”. En él Los Macocos reconstruyen la épica de cuarenta años de grupo. Las cuatro viudas de Los Macocos se juntan a esparcir las cenizas de sus maridos, integrantes del grupo, en un teatro. Durante este encuentro las disputas por dinero, cartel y engaños se suceden revelando lo cerca que se encuentra la exageración de la verdad.

Además se visitan las biografías de Los Macocos en clave documental desde los bebés que fueron, pasando por los retazos de su formación teatral estricta, rígida, dura como sus cuerpos, hasta sus últimos suspiros. ¡Chau, Macoco! se apoya en el humor para distorsionar, exagerar y fantasear sobre el pasado conjunto. La memoria es escurridiza y los recuerdos son un relato posible. Cuando se trata de un grupo que está cumpliendo cuarenta años haciendo teatro, esa memoria común es una parte vital de esta “banda”.

Los Macocos nacieron en 1985 y lleva estrenados 20 espectáculos. Esta agrupación (nacida en la ENAD, ex Conservatorio Nacional y actual UNA) ha transitado todos los circuitos teatrales —tanto el comercial, como el oficial y los circuitos alternativos/independientes— con gran respuesta de público en cada nuevo espectáculo, al punto de tener ya una masa fiel que, obra tras obra, no duda en volver a verlos. Teniendo como matriz su particular humor y el juego teatral (ya una marca registrada), no deja de lado un punto de vista sobre el estado de las cosas y una “opinión” sobre ese statu quo.

DSC_6739.Los Macocos- Mariana Chaud-CTBA-2025-foto Carlos Furman

Espectáculos como “La fabulosa historia de los inolvidables Marrapodi” son estudiados en universidades, no sólo de Argentina, sino del mundo, para investigar sobre la historia del teatro nacional. Dicha obra fue estrenada en el Complejo Teatral de Buenos Aires, así como Los Albornoz, Supercrisol, Androcles y el león o ¡Todo a la basura!, además de retrospectivas que incluyeron otras obras como Continente viril y Fábula de la princesa Turandot.

En el Teatro Cervantes estrenaron Don Juan de acá y Don Quijote de las Pampas. Su último espectáculo fue Maten a Hamlet.

A lo largo de estos 40 años, Los Macocos han recibido diversas nominaciones y premios, han realizado giras a nivel nacional y han participado en numerosos festivales internacionales.

La voz en off de este espectáculo es de Pedro Saborido. El diseño de escenografía es de Ariel Vaccaro y Paola Delgado, el diseño de vestuario de Analía Morales, el diseño de iluminación de Eli Sirlin, las canciones son de Los Macocos, la música original es de Los Macocos y Tomi Rodríguez, el diseño sonoro y los arreglos musicales son de Tomi Rodríguez, la coreografía es de Luciana Acuña, y la asistente de dirección y productora es Jimena Morrone.

Las funciones se ofrecerán de jueves a domingos a las 20 hs en el Regio.