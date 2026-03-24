El fin de semana largo se extiende: a que se debe el feriado del 25 de marzo + Seguir en









Enterate quiénes van a disfrutar de esta nueva jornada no laborable el miércoles, después del día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Fin de semana extra largo para algunos municipios, conocé cuáles. Imagen: Freepik

Este fin de semana largo se vive en todo el país gracias a la combinación del feriado del martes 24 de marzo y el día no laborable del lunes 23, lo que genera varios días consecutivos de descanso. En ese contexto, muchas personas aprovechan para viajar o realizar actividades recreativas en distintos puntos de la Argentina.

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Sin embargo, para algunos municipios bonaerenses el descanso se extiende aún más y se convierte en un verdadero fin de semana XXL. Esto se debe a que el miércoles 25 de marzo también es considerado feriado en determinadas localidades, lo que amplía la cantidad de días sin actividad.

De esta manera, mientras a nivel nacional el fin de semana largo abarca hasta el martes, en algunos distritos se suma una jornada adicional. Esta situación genera un calendario especial en esas zonas, donde tanto trabajadores como estudiantes cuentan con un día extra de descanso.

Descanso de feriado Este fin de semana largo se extiende hasta el miércoles. Conocé por qué. Imagen: Freepik Por qué es feriado el 25 de marzo de 2026 El miércoles 25 de marzo de 2026 será feriado en la localidad bonaerense de Las Flores debido a la conmemoración de su aniversario fundacional. Este tipo de celebraciones suelen estar contempladas dentro de los calendarios municipales, otorgando asueto administrativo y escolar para permitir la participación en actos y eventos locales.

Por su parte, en Timote, localidad del partido de Carlos Tejedor, también se establece feriado por su aniversario. Estas fechas tienen un fuerte valor histórico para las comunidades, ya que recuerdan la creación del pueblo y forman parte de su identidad cultural, con celebraciones que incluyen actividades oficiales y populares.

En tanto, en La Angelita, partido de General Arenales, el feriado del 25 de marzo responde a una festividad patronal. En estos casos, la jornada suele estar vinculada a celebraciones religiosas en honor al santo patrono de la localidad, acompañadas por eventos comunitarios que convocan a vecinos y visitantes. Calendario de Feriados Conocé por qué este fin de semana se estirá más de lo esperado. Imagen: Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

17 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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