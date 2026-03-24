Este fin de semana largo se vive en todo el país gracias a la combinación del feriado del martes 24 de marzo y el día no laborable del lunes 23, lo que genera varios días consecutivos de descanso. En ese contexto, muchas personas aprovechan para viajar o realizar actividades recreativas en distintos puntos de la Argentina.
El fin de semana largo se extiende: a que se debe el feriado del 25 de marzo
Enterate quiénes van a disfrutar de esta nueva jornada no laborable el miércoles, después del día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
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Después del 24 de marzo, ¿cuál es el próximo feriado y por qué vuelve a ser fin de semana largo?
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El último feriado de marzo 2026: el descanso que podría salvar tu semana
Sin embargo, para algunos municipios bonaerenses el descanso se extiende aún más y se convierte en un verdadero fin de semana XXL. Esto se debe a que el miércoles 25 de marzo también es considerado feriado en determinadas localidades, lo que amplía la cantidad de días sin actividad.
De esta manera, mientras a nivel nacional el fin de semana largo abarca hasta el martes, en algunos distritos se suma una jornada adicional. Esta situación genera un calendario especial en esas zonas, donde tanto trabajadores como estudiantes cuentan con un día extra de descanso.
Por qué es feriado el 25 de marzo de 2026
El miércoles 25 de marzo de 2026 será feriado en la localidad bonaerense de Las Flores debido a la conmemoración de su aniversario fundacional. Este tipo de celebraciones suelen estar contempladas dentro de los calendarios municipales, otorgando asueto administrativo y escolar para permitir la participación en actos y eventos locales.
Por su parte, en Timote, localidad del partido de Carlos Tejedor, también se establece feriado por su aniversario. Estas fechas tienen un fuerte valor histórico para las comunidades, ya que recuerdan la creación del pueblo y forman parte de su identidad cultural, con celebraciones que incluyen actividades oficiales y populares.
En tanto, en La Angelita, partido de General Arenales, el feriado del 25 de marzo responde a una festividad patronal. En estos casos, la jornada suele estar vinculada a celebraciones religiosas en honor al santo patrono de la localidad, acompañadas por eventos comunitarios que convocan a vecinos y visitantes.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 17 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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