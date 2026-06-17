Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo acceder a los recibos de sueldos digitales

El organismo permite descargar los comprobantes de pago de forma digital para consultar haberes, descuentos y conceptos liquidados.

Con los recibos digitales, los beneficiarios pueden verificar rápidamente cada acreditación y comprobar que el aumento, el bono y el aguinaldo hayan sido liquidados correctamente.

ANSES ofrece a jubilados y pensionados la posibilidad de acceder a sus recibos de haberes de manera completamente digital . A través de Mi ANSES , los beneficiarios pueden consultar la liquidación mensual, verificar descuentos, corroborar el pago de bonos extraordinarios y descargar los comprobantes oficiales .

La consulta de los recibos cobró especial relevancia este mes debido a la incorporación del aumento por movilidad, el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre y el bono extraordinario destinado a quienes perciben haberes más bajos.

Los recibos de jubilaciones y pensiones se encuentran disponibles dentro de la plataforma Mi ANSES . El acceso requiere únicamente el número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema, el usuario debe ingresar al apartado correspondiente a jubilaciones y pensiones, donde se encuentra la opción para consultar el recibo de haberes . Ahí es posible visualizar la liquidación completa del mes, descargar el comprobante en formato PDF o imprimirlo para utilizarlo en trámites administrativos.

El documento detalla el haber mensual, los aumentos aplicados, descuentos por obra social, créditos vigentes, retenciones y cualquier otro concepto que forme parte de la liquidación previsional . La consulta digital permite además acceder a recibos anteriores.

El trámite es gratuito y ningún agente del organismo solicita datos bancarios ni claves personales para acceder a la documentación previsional. Toda la gestión debe realizarse exclusivamente mediante los canales oficiales.

El sistema también ofrece la posibilidad de consultar la fecha de cobro, el banco asignado para el pago y el detalle completo de cada acreditación. Esto es importante durante los meses en que se abonan conceptos extraordinarios, como ocurre en junio con el aguinaldo y el bono de refuerzo.

Según el cronograma vigente, los recibos actualizados de junio comenzaron a estar disponibles durante la primera semana del mes para todos los jubilados y pensionados.

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Monto final de las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio

Las jubilaciones y pensiones recibieron en junio un incremento del 2,58%, porcentaje que surge de la movilidad previsional vinculada a la inflación. La actualización fue oficializada mediante la Resolución 139/2026. Con ese aumento, la jubilación mínima quedó establecida en $403.317,99. A este valor se suma el bono de hasta $70.000 dispuesto para quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional.

De esta manera, un jubilado que cobra el haber mínimo alcanza un ingreso mensual de $473.317,99 antes de considerar el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre. El aguinaldo equivale al 50% del haber más alto percibido durante el semestre. El monto varía según la prestación que recibe cada beneficiario.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también recibieron la actualización del 2,58%. Todos estos conceptos aparecen discriminados dentro del recibo digital disponible en Mi ANSES, permitiendo verificar el detalle completo de la liquidación.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026

El cronograma de pagos de junio se organiza según la terminación del DNI y el monto del haber percibido. Para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas son:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

El aguinaldo se acredita junto con el haber mensual, por lo que los jubilados y pensionados no deben realizar ningún trámite adicional para percibirlo. El pago se deposita automáticamente en la misma fecha correspondiente a cada terminación de DNI.