YouTube cumple 15 años: ¿Cuál fue el primer video?

El primer video fue publicado en 2005, se llama "Me at the Zoo" y lo protagonizó uno de los fundadores frente a la jaula de los elefantes del zoológico de San Diego, todavía puede verse online.

Youtube.mp4 El primer video de YouTube Video: Youtube

En sus inicios, la página web funcionaba como contenedora de videos amateur, luego evolucionó y se convirtió en una plataforma global que compite con la televisión y generó nuevas profesiones: los "Youtubers".

En el último trimestre Google comunicó por primera vez en detalle los resultados de YouTube, los ingresos en 2019 fueron de 15.150 millones de dólares, casi el doble que en 2017.

Actualmente, YouTube ha superado el concepto de portal de video y ofrece servicios de suscripción para ver contenido propio y para escuchar música. Además, permite emitir videos en directo y los principales medios y empresas tienen su canal en YouTube.

Otra particularidad de YouTube es que siempre ha estado asociado a Google sin ser un producto propio, es decir, no nació dentro del gigante de las búsquedas como Google Maps o el correo Gmail. En realidad, fue una de sus primeras compras y se produjo un año después de lanzarse online.

En estos 15 años no faltaron problemas, como las polémicas por la difusión de fake-news, al igual que en otras plataformas, y la multa pagada en Estados Unidos para cerrar una disputa con las autoridades por acusaciones de haber violado la privacidad infantil.

El portal de videos tiene tres fundadores: Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, los tres habían trabajado para PayPal. Hurley había estudiado diseño mientras que Chen y Karim estudiaron juntos ciencias de la computación. Además de PayPal, Chen había sido uno de los primeros empleados de Facebook y Karim había sido becario en Silicon Graphics.

En 2005 lo normal era descargar los vídeos directamente de páginas de Internet y reproducirlos en la computadora. YouTube nació de la necesidad de compartir videos. La anécdota que cuenta Karim es el incidente que se produjo en el concierto de la Super Bowl de 2004 en el que a la cantante Janet Jackson se le vio un pecho, en 2005 era prácticamente imposible encontrarlo, ni siquiera en las páginas oficiales de los medios de comunicación.

Por su parte, Hurley y Chen pretendían crear una versión con videos de las páginas de citas que han existido desde los primeros tiempos de Internet. Ante este déficit, los tres montaron su propia startup, YouTube, con ayuda de dos importantes inversores, Sequoia Capital y Artis Capital Management, que invirtieron respectivamente 11,5 millones y 8 millones de dólares de aquel entonces.

El videoclip de la canción "Despacito" de Luis Fonsi con Daddy Yankee es el vídeo más visto en YouTube con más de 6.53 mil millones de visitas.

A partir de marzo de 2020, YouTube retirará la posibilidad de utilizar la vieja interfaz, obligando a los usuarios a navegar el sitio a través de la versión introducida en 2017.

Actualmente es una de las plataformas digitales mas utilizadas y sus usuarios no paran de aumentar. Cada vez hay mas "youtubers" profesionales que trabajan de producir contenido audiovisual.