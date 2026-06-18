El paraíso de San Juan que pocos conocen y es perfecto para desconectarse de todo

Este rincón sanjuanino es una alternativa ideal para quienes aman la naturaleza, además de contar con muchas actividades para el turismo.

San Juan es una excelente opción para el turismo gracias a sus numerosos rincones donde la naturaleza es protagonista. Sin embargo, al igual que ocurre en los destinos más populares del país, muchos de estos sitios suelen concentrar multitudes algo molestas para algunas personas.

Quienes prefieren evitar el bullicio encontrarán en Barreal la alternativa perfecta, una localidad que sorprende a quienes no la conocen. El lugar ofrece diversas actividades y está rodeado por un imponente entorno natural que completa la experiencia de los viajeros.

Barreal está en el extremo sudoeste de la provincia de San Juan , en la parte sur del Valle de Calingasta. Se encuentra a unos 200 kilómetros de la capital sanjuanina , dentro de un corredor de montaña que marca el relieve de la región.

Este rincón de San Juan es una de las grandes opciones para el turismo dentro de la provincia.

El pueblo se ubica justo en el espacio intermedio entre la Precordillera y la Cordillera de los Andes . Ese rincón entre los cerros le da un clima seco con cielos limpios la mayor parte del año y permite ver de frente el Cerro Mercedario, uno de los picos más altos del continente.

El cielo despejado casi todas las noches convierte a la zona en un lugar ideal para observar las estrellas . Dentro del Parque Nacional El Leoncito funcionan dos centros de investigación: el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) y la Estación Astronómica Carlos U. Cesco . Ambos organizan visitas nocturnas para que el público pueda mirar el espacio a través de sus telescopios.

Cerca del pueblo se encuentra la Pampa del Leoncito, también conocida como Barreal Blanco. Es una planicie de 12 kilómetros de largo, formada sobre el lecho de un antiguo lago seco. Durante las tardes, el viento constante que baja de la cordillera permite practicar carrovelismo, una actividad donde se usan carros de tres ruedas con velas para andar a gran velocidad sobre el suelo liso.

El río Los Patos concentra las actividades en el agua, sobre todo el rafting y el kayak cuando arranca la temporada de deshielo en las cumbres. Los senderos de la zona también permiten organizar cabalgatas o caminatas hacia el Arroyo Turquesa, un curso de agua con una coloración mineral llamativa al pie del Mercedario.

También se pueden hacer caminatas por el circuito del Camino de los Enamorados o recorrer el Museo Arqueológico local. La actividad vitivinícola también forma parte de las opciones, con bodegas enfocadas en producir vinos de altura regados con agua de cordillera, donde la variedad Syrah es una de las joyas de las que puede disfrutar el turismo.

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Cómo ir hasta Barreal

El viaje en vehículo desde la ciudad de San Juan se realiza por la Ruta Nacional 40 hacia el norte, para después tomar el desvío de la Ruta Nacional 149 en dirección sudoeste. Si el ingreso se hace desde la provincia de Mendoza, se viaja desde el sur pasando por Uspallata a través de la misma RN 149.

La Terminal de Ómnibus de la capital provincial cuenta con micros de línea que hacen el recorrido todos los días. También operan servicios diarios de combis privadas que realizan el trayecto de manera directa hasta el centro de la localidad.