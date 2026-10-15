Lo confirma una psicóloga: la maternidad perfecta no existe y ese mensaje aumenta la culpa en las familias + Agregar ámbito en









La especialista Silvia Álava analizó las exigencias actuales en la crianza y el impacto de la autoexigencia.

La presión por alcanzar modelos ideales de crianza genera altos niveles de frustración y culpa en las familias. Magnific

Las exigencias de todos los días, listas interminables de consejos y la sensación constante de estar haciendo todo mal resumen la realidad de muchas familias actualmente. Aunque la idea de una crianza con más presencia emocional nació para cuidar mejor a los chicos, en la práctica cotidiana terminó cargando a los padres de mucha culpa y presión.

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En una charla con el medio La Vanguardia, la psicóloga Silvia Álava habló sobre la importancia de bajar las expectativas en la casa. La profesional, que trabaja hace 25 años atendiendo familias, remarcó que buscar ser padres perfectos no existe y sólo termina haciendo daño tanto a los adultos como a los propios hijos.

Magnific Salud mental en la maternidad: el efecto redes Durante la entrevista, la psicóloga alertó sobre el impacto de la sobreexposición en internet y el peso de las falsas expectativas. "No existe la maternidad o la paternidad perfecta, tenemos que dejar de decirlo porque está incrementando la culpa de las familias notablemente", afirmó.

Al referirse a los videos o fotos que muestran rutinas familiares ideales genera expectativas irreales, Álava explicó que "hay muchos perfiles en redes sociales de madres o padres para quienes todo es maravilloso y genial, lo único que genera es culpa porque tú no eres así".

Esta frustración constante termina afectando la salud mental de los adultos y se traslada de forma directa a los chicos en el hogar. "Si no estás bien como madre o padre porque estás sintiendo frustración, tristeza o culpa, va a ser muy difícil que puedas regular a tu hijo", señaló la especialista, quien alertó sobre el aumento de trastornos en la infancia señalados por la OMS.

Freepik Cuándo se celebra el Día de la Madre en Argentina En la Argentina, la celebración tendrá lugar este domingo 18 de octubre de 2026. A diferencia de otros países donde la conmemoración tiene un día fijo, en nuestro país la costumbre establece que el festejo se realice siempre el tercer domingo del mes, por lo que su fecha exacta cambia año tras año. La razón por la cual el país festeja en octubre se remonta a una tradición de la Iglesia Católica. En 1931, el papa Pío XI instituyó el 11 de octubre como el día de la "Divina Maternidad de María" en conmemoración del Concilio de Éfeso. A partir de allí, la Argentina adoptó la celebración civil fijándola en el domingo más cercano a esa fecha religiosa, costumbre que con las décadas terminó asentándose definitivamente en la tercera semana del mes.

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