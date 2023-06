Los “Elementos” de Pixar no están a la altura de su tradición

Peter Sohn, el director de “Elementos”, estuvo en el Festival de Mar del Plata 2015. Grandote, bonachón, de ojos chiquititos que se le perdían en la cara cada vez que reía. Acá presentó su primer largo, “El buen dinosaurio”, un mes antes de su estreno mundial. Un poco, autor y dinosaurio se parecían, no solo por el físico, sino por su historia. Coreano, Sohn llegó a EE.UU. con sus padres, siendo apenas un niño. Aquello era un mundo demasiado diferente, desconocido, inmenso. Debió explorar él solo la selva neoyorkina, porque el padre vivía encerrado en el trabajo. Y luego, cruzar las grandes llanuras, a California, para meterse en otro mundo, el de los dibujos animados. Estudió, trabajó en decenas de obras, desde “El gigante de hierro” hasta “Up. Una aventura de altura”. Ahora el viejo y el perro de “Up” aparecen en el corto que sirve de telonero a su segundo largo como director, y que Sohn presentó, ya no en Mar del Plata, sino en la función de clausura de Cannes, nada menos.

Ese largo, “Elementos”, refleja un poco el barrio de su infancia, la incómoda relación con gente muy distinta de la suya, y el difícil momento en que las expectativas de los padres chocan definitivamente con los sueños de los hijos. Pero no es un dibujo autobiográfico. Brenda Hsueh, hija de inmigrantes chinos, tomó la idea, y con otros escribió la historia. Vemos así una pareja que llega a una ciudad extraña y maravillosa, donde hay que hacerse un lugar para tener un futuro y criar a su hija. La historia de tantos. Y la chica, que ya es una jovencita de vestido minifalda, entablando relación con un muchacho muy distinto. Ella es de fuego, él es de agua. Enfrentando un problema en común, se irán entendiendo, quizá se vayan enamorando. ¿Pero podrán unirse? Cuando ella lo toca, él empieza a hervir. No piense mal el lector. Esta es una película para chicos. Una fantasía romántica, un poquito confusa, algo más extensa de lo necesario, de guion imperfecto, menos graciosa y emotiva de lo esperado, pero agradable, con personajes queribles, admirable en sus aportes visuales y técnicos, y con buenas moralejas, que no se dicen, pero son evidentes. Eso sí, como la niña de fuego nos seguimos quedando con Lolita Torres.