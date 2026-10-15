Alerta en EEUU por cartas sospechosas enviadas a sedes del Congreso y oficinas electorales + Agregar ámbito en









El FBI y otras fuerzas de seguridad intentan frenar los envíos. El caso recuerda lo ocurrido en 2023, cuando se encontraron rastros de fentanilo en sobres enviados a oficinas públicas.

El FBI investiga el envío de cartas con sustancias sospechosas a oficinas del Congreso y dependencias electorales de EEUU.

El FBI y otras agencias federales de Estados Unidos investigan el envío de cartas con sustancias desconocidas a oficinas del Congreso y dependencias electorales de distintos estados. Las autoridades pidieron a los destinatarios que las consideren potencialmente peligrosas, mientras intentan detener la distribución de nuevos sobres.

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La investigación involucra al FBI, al Servicio de Inspección Postal y a la Policía del Capitolio. La alerta se conoció a través de un aviso enviado a las oficinas del Senado, en el que se advirtió que algunos paquetes podrían llegar a sus destinatarios pese a los esfuerzos para interceptarlos.

Aunque inicialmente la amenaza parecía concentrarse en el Senado, la Cámara de Representantes también sigue el caso. Además, el FBI confirmó que analiza una serie de envíos sospechosos dirigidos a distintas dependencias públicas del país.

EEUU investiga una serie de envíos sospechosos a dependencias públicas. Gentileza Oipol & Oijust. Evacuaron oficinas y detectaron sobres sospechosos en EEUU La preocupación aumentó luego de que esta semana se evacuaran oficinas vinculadas con la administración de elecciones en Luisiana y Oklahoma por la llegada de paquetes con un polvo sospechoso.

Además, en Ohio, el servicio postal interceptó un sobre con una sustancia blanca que tenía como destino la oficina del secretario de Estado.

Los episodios se producen a pocas semanas de las elecciones y recuerdan lo ocurrido en 2023, cuando oficinas electorales de varios estados recibieron cartas amenazantes con polvo blanco. Algunas contenían fentanilo, un opioide potente que puede provocar una intoxicación grave. Ante la situación, la Asociación Nacional de Secretarios de Estado y la Asociación Nacional de Directores Electorales Estatales difundieron un comunicado conjunto para repudiar las amenazas contra los trabajadores encargados de organizar los comicios: “Quienes administran nuestras elecciones nunca deberían temer por su seguridad mientras cumplen con sus funciones esenciales”. Las autoridades continúan trabajando para identificar a los responsables de los envíos y determinar qué contienen las sustancias detectadas.