Fuerzas israelíes bombardearon un complejo estratégico vinculado al programa nuclear de Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron un bombardeo sobre la instalación “Imam Ali”, en las cercanías de Teherán.

El gobierno israelí sostuvo que la instalación atacada albergaba a científicos vinculados al desarrollo de componentes estratégicos del programa nuclear de Irán.

Israel confirmó este martes un nuevo ataque aéreo sobre territorio iraní al alcanzar el complejo militar “Imam Ali”, ubicado en las inmediaciones de Teherán y señalado por las autoridades israelíes como una pieza relevante dentro del entramado nuclear de la República Islámica.

De acuerdo con el parte difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la operación no se limitó a un único blanco, sino que incluyó otros objetivos vinculados a la infraestructura que sostiene el desarrollo de capacidades estratégicas iraníes. El objetivo declarado fue degradar activos considerados sensibles para la seguridad israelí.

Siempre según la versión oficial, en el complejo operaba un grupo de científicos dedicado al diseño de componentes críticos para un eventual sistema de armas nucleares. Israel aseguró que, tras tareas de inteligencia y seguimiento, logró identificar la nueva base de operaciones de ese equipo y ejecutar un ataque que describió como “quirúrgico”.

Las FDI sostuvieron además que Irán habría trasladado parte de sus actividades a instalaciones subterráneas reforzadas frente a bombardeos, en un intento por preservar la continuidad del programa ante posibles ataques.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , dio detalles sobre la ofensiva conjunta con Estados Unidos sobre Irán y afirmó que la misma no se extenderá durante años . Según planteó, el frente abierto el fin de semana podría demandar tiempo pero no será "una guerra interminable".

La actual escalada en Medio Oriente comenzó el sábado pasado, cuando las fuerzas armadas de EEUU e Israel lanzaron ataques aéreos sobre Teherán. La ofensiva incluyó bombardeos que terminaron con la muerte del ayatolá iraní, Alí Jamenei. La respuesta de Teherán no tardó: hubo represalias contra territorio israelí y el lanzamiento de misiles hacia países árabes que albergan bases estadounidenses en Medio Oriente.

Tras los primeros ataques, el presidente de EEUU, Donald Trump, estimó que el conflicto podría extenderse entre cuatro y cinco semanas, aunque dejó abierta la puerta a un plazo mayor. Desde entonces, buscó fundamentar públicamente la necesidad de una intervención amplia y abierta contra el régimen iraní.

Por su parte, Netanyahu se mostró más optimista durante una entrevista dada al canal Fox News el pasado lunes. Allí, marcó distancia de cualquier comparación con las guerras extensas que marcaron la región en las últimas décadas. “Creo que si llevamos a cabo lo que planeamos hacer, se crearán condiciones para la paz. Esto no es una guerra interminable, esto es, de hecho, algo que dará paso a una era de paz que ni siquiera hemos llegado a soñar”, aseguró.

En su alocución, el primer ministro israelí remarcó que el actual ataque ayudará a conseguir un paz duradera en la región. “Cuando se le da al pueblo iraní la oportunidad de actuar para liberarse del yugo de la maquinaria del terror, se obtiene un futuro diferente”, agregó.

Netanyahu también analizó que "prácticamente el 95% de todos los problemas que se ven en Oriente Próximo han sido generados por Irán". En este punto, aseguró que Teherán construyó una "red mundial de terrorismo" que desestabilizó a la región.

"Ahora, por supuesto, en última instancia le corresponde al pueblo de Irán cambiar el gobierno, pero estamos creando (Estados Unidos e Israel) las condiciones para que lo hagan", concluyó el mandatario.