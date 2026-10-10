Donald Trump reclamó el Nobel de la Paz y volvió a atribuirse el "fin de ocho guerras"

El presidente condenó el criterio del comité luego de destacar la labor de la abogada "Navi" Pillay. Entre los hechos que consideró como logros para ser reconocido, mencionó el secuestro a Nicolás Maduro y el límite de Irán en su desarrollo nuclear.

El republicano tambié agregó: "Impedí que el principal patrocinador estatal del terrorismo, la República Islámica de Irán, obtenga un arma nuclear. ¡Y mucho más!".

El presidente de EEUU , Donald Trump, volvió a criticar la decisión de no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, tras serle entregado a la abogada sudafricana Navanethem "Navi" Pillay (85). En esta ocasión, enumeró una serie de acciones llevadas a cabo por su gestión que, según afirmó, justificaban el recibimiento.

En su mensaje, sumó que liberó "a cientos de rehenes de países de todo el mundo y los envió de vuelta a casa, (...) e impedí que el principal patrocinador estatal del terrorismo, la República Islámica de Irán , obtenga un arma nuclear. ¡Y mucho más! Sin embargo, con todo eso, ni yo ni los EEUU de América hemos recibido el Premio Nobel de la Paz. ¡Guau!".

No es la primera vez que el presidente demuestra su descontento contra la decisión del Comité noruego y en esta ocasión cobra especial relevancia ya que Pillay formó parte de la CPI, que investiga y juzga crímenes internacionales, donde figuraron incluidos soldados estadounidenses.

La administración del presidente Donald Trump sancionó este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) , luego de que la abogada sudafricana Navanethem "Navi" Pillay, exjueza del organismo, fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026 . La administración republicana explicó que "no permitirá" que fueran condenados ciudadanos de su país luego de acciones militares en Afganistán.

La fiscal adjunta de la CPI, Nazhat Shameem Khan, condenó las sanciones y afirmó que no detendrían el trabajo del Tribunal. La medida del viernes iría mucho más allá, al poder castigar a las empresas que prestan servicios al propio tribunal.

"El presidente Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado publicado inicialmente por Reuters y agregó que "por eso, hoy EEUU sanciona a la CPI".

Washington denunció a la CPI por las órdenes de arresto emitidas contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, y por una investigación anterior sobre las acciones de los soldados estadounidenses en Afganistán, que según la CPI fue "relegada a un segundo plano".