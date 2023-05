Ecuador: Guillermo Lasso defendió su decisión de disolver el Congreso

En una entrevista para la cadena de noticias CNN Lasso explicó por qué aplicó la "muerte cruzada": “Es un proceso de reflexión de varias semanas, por no decir de varios meses, mirando una actitud belicosa de los opositores , quienes se dieron por plantear un juicio político acusándome de un delito que no existe en el Código Penal ecuatoriano , que es peculado por omisión y sobre todo, sin fundamentos, sin pruebas ni testigos”.

En relación al contrato firmado con el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker, el cual dejó pérdidas por más de u$s6 millones, señaló que sus opositores pretendían "destituirlo sobre la base de un contrato que no fue firmado” durante su Gobierno, por lo que sostiene que lo están acusando sin pruebas. “No esquivé el juicio político. No he cometido ningún pecado”.