Francia: cientos de escuelas siguen cerradas y crece la tensión por las protestas estudiantiles

Entre 400 y 500 institutos permanecerán total o parcialmente cerrados este lunes por las protestas contra el hacinamiento, el deterioro edilicio y la falta de docentes. Hay una convocatoria para una jornada nacional de manifestaciones para el martes.

Estudiantes franceses participan de las movilizaciones contra el deterioro de los establecimientos, el hacinamiento y la falta de docentes.

Cientos de institutos de educación secundaria de Francia iniciarán este lunes su segunda semana de cierres , en medio de protestas por el mal estado de los edificios, el hacinamiento y la falta de profeso res. Los bloqueos se extendieron por distintas regiones del país y los sindicatos estudiantiles convocaron a una nueva jornada nacional de manifestaciones para el martes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según informó el ministro de Educación, Édouard Geffray, entre 400 y 500 centros permanecerán total o parcialmente cerrados este lunes, sobre un total de 3.700 institutos.

Las protestas comenzaron a finales de septiembre en un establecimiento de un suburbio de París debido a la falta de docentes y luego se extendieron a otras ciudades. Desde entonces se registraron enfrentamientos entre estudiantes y policías, además de ataques contra establecimientos educativos.

Geffray indicó que 24 centros fueron incendiados o saqueados y que 78 trabajadores del sistema educativo resultaron heridos desde el inicio de las movilizaciones.

Desde el lunes pasado, unas 5.000 personas, en su mayoría adolescentes, fueron detenidas en todo el país . También se registraron agresiones contra profesores y ciudadanos, mientras los daños materiales fueron estimados en decenas de millones de euros.

Las protestas estudiantiles se extendieron por distintas ciudades de Francia y provocaron el cierre parcial o total de cientos de institutos.

“Nuestra prioridad es restablecer el orden”, afirmó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en medio de la creciente tensión.

El jefe de policía de París, Patrice Faure, pidió a los estudiantes que abandonen los bloqueos y continúen sus reclamos mediante protestas pacíficas. Según sostuvo, quienes iniciaron las movilizaciones ya no tienen el control de las mismas.

Sin embargo, los sindicatos estudiantiles mantienen la convocatoria para el martes. Las fuerzas de seguridad temen nuevos episodios de violencia, especialmente en la movilización prevista en el centro de París.

Temor por nuevos episodios de violencia

La líder de la CGT, Sophie Binet, confirmó que integrantes del sindicato participarán de las movilizaciones.

Las autoridades también expresaron preocupación por la posible participación de grupos de extrema izquierda y anarquistas en las protestas.

La líder de la CGT, Sophie Binet, confirmó que integrantes del sindicato participarán de las movilizaciones para “proteger a los estudiantes de secundaria”. Además, cuestionó la respuesta del Gobierno y calificó de “sin precedentes” la represión contra las protestas.