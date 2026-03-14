Guerra en Medio Oriente: reportan que solo 77 barcos circularon por el estrecho de Ormuz durante el mes de marzo

Este número es muchísimo menor al mismo mes en 2025, de más de 1.200. Además, trascendió que la mayoría de los buques que cruzaron pertenecen a la flota fantasma.

En marzo de 2026 solo 77 buques pasaron por el estrecho, contra más de 1.200 en ese mes en 2025.

La guerra librada en Medio Oriente , tras el ataque en conjunto de EEUU e Israel en Irán , redujo el tránsito por el estrecho de Ormuz , principal vía de comunicación del crudo mundial. Así, en lo que lleva marzo se registró solo el cruce de 77 barcos , una cifra alarmante por lo menor a la del mismo período en 2025.

La consultora marítima precisó que los buques vinculados al régimen iraní representan el 26% del tráfico en la zona , seguidos por embarcaciones de Grecia (13%) y China (12%).

“ Más de la mitad de los buques cisterna y gaseros que transitan por la zona son flotas paralelas ”, afirmó la analista senior de la firma Bridget Diakun , y agregó que “estos barcos están muy acostumbrados a las interrupciones”. Por ese motivo “es más probable que intenten la travesía”.

estrecho de ormuz golfo persico Analistas arrojaron que más de la mitad de los buques cisterna y gaseros que transitan por la zona son flotas paralelas.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) del país persa mantiene prácticamente cerrado el estrecho. Desde comienzos de mes, 20 buques comerciales —nueve eran petroleros— sufrieron ataques y otros incidentes, según la Agencia Británica de Operaciones de Comercio Marítimo.



Por su lado, la Organización Marítima Internacional confirmó 16 incidentes en la región, de los cuales ocho involucran a petroleros. Por otra parte, la agencia AFP contabilizó cerca de 40 embarcaciones que cruzaron el estrecho desde el inicio del conflicto, tomando en cuenta solo aquellos buques que mantuvieron encendidos sus transpondedores AIS, el sistema de identificación automática.

Un buque turco logró atravesar la zona con autorización iraní, según su ministro de Transportes Abdulkadir Uraloglu. “Tenemos 15 buques de propiedad turca y pudimos permitir el paso de uno de ellos tras obtener el permiso de las autoridades iraníes”, declaró el jueves por la noche.

estrecho de ormuz La consultora marítima precisó que los buques vinculados al régimen iraní representan el 26% del tráfico en la zona. Gentileza: Bloomberg

La ONU convocó a una sesión extraordinaria para analizar la crisis en el estrecho de Ormuz

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que la Organización Marítima Internacional (OMI) celebrará una sesión extraordinaria los días 18 y 19 de marzo para analizar cómo la escalada militar en Medio Oriente golpea al transporte marítimo internacional.

En este escenario, el foco estará puesto especialmente en el Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores para el comercio energético global por donde, antes del conflicto, navegaba el 20% del petróleo mundial.

El anuncio fue realizado este jueves a través de un comunicado del organismo, en un contexto de creciente tensión regional que también derivó en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra los ataques atribuidos al régimen de Irán en el Golfo Pérsico.