Investigado por contrabando, Bolsonaro devolvió joyas regaladas por Arabia Saudita

Sin embargo, el regalo saudita de joyas masculinas, ahora en manos del tribunal, fueron la segunda parte del escándalo: inicialmente, el gobierno de Bolsonaro intentó ingresar al país otro conjunto de joyas y diamantes femeninos, de 3,5 millones de dólares, también de Chopard, el cual fue interceptado por la aduana a la comitiva que comandaba el ministro Albuquerque en el mismo viaje.

El exfuncionario bolsonarista admitió que las joyas estaban destinadas a la primera dama brasileña, Michelle Bolsonaro: "Todo esto (las joyas) son para la primera dama".

bolsonaro.jpg

Cómo fue el intento de contrabando bolsonarista

El exmandatario recibió en octubre de 2021 una gran cantidad de joyas por parte de las autoridades sauditas, entre las que destacan "un collar, un anillo, un reloj y un par de pendientes de diamantes", todos regalos para quien era en ese momento la primera dama, Michelle Bolsonaro.

Al volver a Brasil, los agentes de aduanas encontraron las joyas en la mochila de uno de los militares que viajaron con la comitiva presidencial y comprobaron que ninguno de los objetos había sido declarado previamente como marca la ley. "Me están acusando de un regalo que no pedí, ni recibí. No existe cualquier ilegalidad de mi parte", dijo a la CNN Brasil Bolsonaro, quien aún se encuentra en Estados Unidos.

Los bienes fueron incautados en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en San Pablo, según información del diario O Estado de São Paulo que luego fue confirmada por otros medios de comunicación. El ex ministro de Minas y Energía Bento Albuquerque trató de recuperar las joyas sin éxito en numerosas ocasiones.

El diario brasileño afirma que, en los dos últimos meses del mandato de Bolsonaro, se hicieron cuatro intentos de recuperar los regalos movilizando incluso a los ministerios de Exteriores y Economía, todos sin éxito.