Juicio por violaciones en Francia: Dominique Pelicot atribuyó su "perversión" a las agresiones sexuales de su infancia

" No existe una relación de causa y efecto . Todos los niños [víctimas] no acaban siendo víctimas o agresores, pero esto aumenta la posibilidad de serlo", declaró ante el tribunal el psiquiatra Laurent Layet.

Desde el punto de vista sociológico, la tesis de la reproducción de la violencia --cuando la víctima se transforma en un agresor-- no está probada y genera "debate" , indica a AFP la experta en agresiones sexuales Véronique Le Goaziou. "Algunos estudios, la mayoría de las veces sobre cohortes pequeñas, muestran una mayor prevalencia", pero cuando las muestras son más grandes, "no se obtienen" esos resultados, agrega la investigadora del Laboratorio Mediterráneo de Sociología.

Argumento como un medio de defensa

"En el marco de un proceso penal", "la dificultad" reside en probar "la existencia de esta violencia" durante la infancia, agrega Le Goaziou, subrayando que "los agresores pueden utilizar este argumento como un medio de defensa".

Para la psicóloga Joanna Smith, "en la infancia de los agresores sexuales se observan más antecedentes de maltrato: sexual --tres veces más que la población general--, pero también psíquico --dos veces más-- o violencia verbal --13 veces más--", entre otros. "A menudo, estos antecedentes se acumulan o incluso se asocian a circunstancias difíciles en el desarrollo: violencia entre padres, trastornos psiquiátricos de los padres, etc.", abunda esta experta.

"El número de antecedentes diferentes aumenta el factor de riesgo para cometer violencia sexual", explica a la AFP.

Para el psiquiatra Guillaume de La Chapelle, que atiende a víctimas de agresiones sexuales en la infancia, el "principal riesgo" es sufrir otras, incluso en la edad adulta, y "no convertirse en agresores". "Una víctima de agresión sexual puede desarrollar muchos problemas psíquicos. Algunos, especialmente entre los chicos, se convierten en criminales sexuales, pero esto sigue siendo una trayectoria poco común, que depende sobre todo de la construcción de la personalidad", agrega.

Por otro lado, "entre los grandes delincuentes sexuales", se detecta "con frecuencia" que sufrieron agresiones sexuales, apunta el psiquiatra. "Volverse perverso es una construcción psicológica. Si la víctima no se detecta, no es atendida, su experiencia queda en un rincón de su cerebro y evoluciona de forma independiente. Como no ha hablado, no ha sido tratada ni apoyada", agrega.

"Esta no es una circunstancia atenuante y no excusa los actos cometidos. Sin embargo, puede ser una estrategia de defensa: el abogado busca argumentos para atenuar la responsabilidad", señala la abogada Danielle Gobert, experta en derecho familiar.

Para los expertos, un aspecto importante de la prevención de la violencia sexual es prevenir el maltrato infantil y ayudar a los padres en dificultades.

Principio de la causa

Este caso, que ha horrorizado a Francia, salió a la luz por casualidad cuando su marido, Dominique Pelicot, de 71 años, fue sorprendido en 2020 en un centro comercial filmando bajo las faldas de las clientas.

Los investigadores encontraron entonces en sus computadoras, discos duros y llaves USB, casi 4.000 fotos y videos de la víctima, visiblemente inconsciente, mientras decenas de desconocidos la violaban. "Mi mundo se derrumba, todo se derrumba, todo lo que construí hace 50 años", aseguró Gisèle al recordar los momentos a través de las fotografías.

Gisèle Pelicot.jpg Gisèle Pelicot, de 71 años, declaró que su objetivo de hablar es "para que ninguna mujer más tenga que sufrir la sumisión química".

En la imagen, "estoy inerte, en mi cama y están violándome. Son escenas bárbaras", relató ante los cinco magistrados sobre las violaciones organizadas por el padre de sus tres hijos. Ese mismo día, la víctima rechazó ver los videos hallados por los investigadores sobre las alrededor de 200 violaciones que sufrió, primero en la región de París y luego en el sur de Francia, hasta 2020.

"Me tratan como una muñeca de trapo", "me pregunto cómo aguanté", aseguró, estimando que fue "sacrificada en el altar del vicio". Con angustia y tristeza agregó que "el cuerpo está caliente, no frío, pero yo estoy muerta en mi cama".

Primera declaración del acusado

El martes 17 fue la primera declaración ante el tribunal de Pelicot desde el inicio del juicio el 2 de septiembre y su testimonio es crucial para los otros 50 procesados, de entre 26 y 74 años, enfrentan penas de hasta 20 años de prisión. Algunos acusados defienden que desconocían que Pelicot le administraba medicamentos para dormir a su mujer y afirman que pensaban que se trataba de una pareja libertina, algo que negó la víctima en su primera declaración ante el tribunal.

Gisèle Pelicot "no merecía eso", afirmó el principal acusado en el proceso. "Pido perdón aunque esto no sea algo aceptable", agregó. La presencia este martes de Pelicot en el tribunal generó expectación, después de que se ausentara del proceso más de una semana debido a problemas de salud. Su primer interrogatorio estaba previsto el pasado martes, pero desde el día anterior se ausentó del juicio por enfermedad, obligando al presidente del tribunal a modificar el programa y decretar varias suspensiones.