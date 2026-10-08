La policía de Reino Unido admitió que las órdenes de registro contra el expríncipe Andrés fueron ilegales

Efectivos de Thames Valley afirmaron que las órdenes iniciales, emitidas por el Tribunal Superior, "fueron incorrectas". Sin embargo, el expríncipe seguirá bajo custodia junto a elementos allanados en sus domicilios.

Los abogados de Andrew presentaron un recurso de revisión judicial para impugnar las actuaciones del jefe de policía y del Tribunal Penal Central.

La policía británica admitió que las órdenes de registro que utilizó para las casas del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor a principios de este año fueron ilegales. El hermano del rey Carlos III fue arrestado bajo sospecha de mala conducta y seguirá bajo custodia.

Se trata de efectivos de Thames Valley , quienes afirmaron que "la decisión inicial del Tribunal Superior de emitir órdenes de registro en virtud de la legislación específica utilizada fue incorrecta" antes de registrar las propiedades del ex miembro real el 19 de febrero.

Andrew fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en público, aunque él negó haber cometido delitos. La investigación penal sigue en curso y los objetos incautados en los allanamientos de sus domicilios en Norfolk y Berkshire permanecerán bajo custodia policial mientras continúa su litigio sobre este material.

Los abogados de Andrew presentaron un recurso de revisión judicial para impugnar las actuaciones del jefe de policía y del Tribunal Penal Central. Su detención se produjo después de que el Departamento de Justicia de EEUU publicara documentos que sugerían que había remitido información confidencial al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein cuando Mountbatten-Windsor era enviado comercial del Reino Unido en 2010.

El jueves, el tribunal escuchó que la policía de Thames Valley se incautó de documentos y dispositivos electrónicos durante los allanamientos de los domicilios. La postura de las fuerzas de seguridad había sido que solicitaron órdenes de registro en virtud de los artículos ocho y nueve de la Ley de Policía y Pruebas Penales de 1984 en una audiencia en el Tribunal Penal Central el día anterior al registro.

Su detención se produjo después de que el Departamento de Justicia de EEUU publicara documentos que sugerían un vínculo con Epstein. CNN en Español

Ese tribunal determinó que solo se necesitaban órdenes de registro conforme a la sección ocho y las concedió sobre esa base; pero posteriormente, una impugnación legal estableció que el tribunal debería haberlas emitido conforme a la sección nueve.

Un portavoz de Thames Valley declaró: "El acuerdo que condujo a la anulación de las órdenes de registro se refiere específicamente a una decisión tomada por el tribunal con respecto a la base legal de las mismas y no es un dictamen sobre nuestra investigación en curso".

Caso Epstein: tras las nuevas revelaciones, el expríncipe Andrés dejó su residencia real de Windsor

En febrero de este año, una serie de revelaciones sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein apuntaron contra Andrés. Por entonces, abandonó su lujosa casa de Windsor para mudarse a la finca real de Sandringham, en el este de Inglaterra, informó la BBC.

Según la BBC, el expríncipe abandonó el lunes el Royal Lodge de 30 habitaciones en Windsor, donde ha vivido desde 2003. El Palacio de Buckingham se negó a confirmar la información a AFP.

En octubre de 2025, el hermano de Carlos III recibió la orden de abandonar la lujosa mansión donde vivió durante más de 20 años con su exesposa Sarah Ferguson, tras ser despojado de sus títulos reales debido a su amistad con Epstein.