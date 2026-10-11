Los detalles de la operación de nódulo de León XIV: cuándo es la cirugía y cuánto durará la recuperación

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó que la intervención se realizará en los primeros días de la próxima semana en el Policlínico Gemelli de Roma. La internación posoperatoria prevista es de aproximadamente siete días.

El papa León XIV será operado en los primeros días de la próxima semana para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones . El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni , precisó que la intervención se realizará en el Policlínico Gemelli de Roma y que el período de hospitalización posterior será de aproximadamente una semana.

La información se conoció este domingo, después de que el pontífice anunciara la intervención al finalizar el rezo del Ángelus, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Según explicó, la lesión fue detectada durante controles médicos y se encuentra en una fase muy inicial.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado” , señaló León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico.

El Papa explicó que los médicos consideraron conveniente realizar una intervención para extirparlo y que decidió seguir esa recomendación. Por el momento, el Vaticano no difundió detalles técnicos adicionales sobre el procedimiento ni precisó la naturaleza del nódulo.

Bruni confirmó que la cirugía está prevista para los primeros días de la próxima semana. De acuerdo con el portavoz, la estadía hospitalaria posterior se estima en alrededor de siete días.

El procedimiento tendrá lugar en el Policlínico Gemelli, uno de los principales centros médicos de Roma y una institución históricamente vinculada con la atención sanitaria de los pontífices. Allí también fueron atendidos Juan Pablo II y Francisco en distintas oportunidades.

Aunque el nódulo fue descrito por León XIV como circunscrito y detectado en una fase temprana, todavía no se comunicaron resultados que permitan determinar su naturaleza. Los nódulos pulmonares pueden tener distintas causas, por lo que no corresponde asociar automáticamente el hallazgo con una enfermedad oncológica.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

La operación se conoce antes de su viaje a la Argentina

El anuncio también genera atención por la proximidad del viaje apostólico que León XIV tiene previsto realizar en noviembre por Uruguay, la Argentina y Perú. Según el cronograma difundido, el pontífice llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el día 11.

Por ahora, el Vaticano no informó cambios en esa agenda como consecuencia de la operación. La evolución del Papa durante el procedimiento y la recuperación será relevante para determinar si mantiene todos sus compromisos previstos.

Al finalizar el Ángelus, León XIV agradeció las muestras de cercanía de los fieles y pidió que lo acompañen con sus oraciones. “Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a su oración. Gracias y buen domingo”, expresó ante la multitud reunida en la Plaza de San Pedro.

Qué es un nódulo pulmonar, cómo se trata y los riesgos para la salud

Un nódulo pulmonar es una pequeña formación de tejido de hasta tres centímetros de diámetro. Puede aparecer por diferentes motivos, entre ellos infecciones respiratorias previas, cicatrices en el tejido pulmonar o procesos inflamatorios. En otros casos, puede estar relacionado con un tumor, por lo que su detección requiere una evaluación médica para determinar su naturaleza.

El caso del papa León XIV vuelve a poner en primer plano una afección que puede detectarse de manera incidental. Qué es un nódulo pulmonar, cuáles son sus causas y cómo puede evolucionar. ChatGPT IA

Estos hallazgos suelen identificarse mediante radiografías de tórax o tomografías computarizadas realizadas por distintos motivos. En muchos casos, no producen síntomas y se descubren de manera incidental durante estudios de rutina.

La presencia de un nódulo no equivale a un diagnóstico de cáncer. Para evaluar el riesgo, los especialistas consideran el tamaño de la lesión, sus bordes, su densidad y si aumentó de tamaño en estudios sucesivos. También tienen en cuenta antecedentes personales, tabaquismo y otros factores de riesgo.

Cómo puede evolucionar un nódulo pulmonar

La evolución depende de su origen y de sus características. Algunos nódulos permanecen estables durante años y no requieren tratamiento, mientras que otros necesitan controles periódicos para verificar si crecen o modifican su aspecto.

Cuando las imágenes generan dudas, los médicos pueden solicitar nuevos estudios, como una tomografía computarizada o una tomografía por emisión de positrones (PET). En determinadas situaciones, también pueden indicar una biopsia para analizar una muestra del tejido y establecer un diagnóstico.