En Misiones, el gobernador y la ministra Vizzoti presentaron el plan de salud y cambio climático

En la presentación del Pla Provincial de Salud y de Cambio Climático junto con la ministra de Salud Carla Vizzotti y el ministro de salud provincial Oscar Alarcón mandatario provincial recordó que el Papa Francisco, mediante una misiva, felicitó la creación del Ministerio del Cambio Climático en la provincia. Destacó que, en los lineamientos en la materia, Misiones coincide con la encíclica Laudato si' del Sumo Pontífice, que está basada en el Canto de San Francisco de Asís, delineando ejes fundamentales para el cuidado de la naturaleza. Entre ellos, el cuidado del agua, algo en lo que la provincia se destaca, en la protección de sus fuentes de agua, y tiene la única Ley Provincial de Humedales en la Argentina.

Diversidad productiva y economía familiar

Resaltó el mandatario la apuesta provincial por la diversificación productiva y la economía familiar en favor del cuidado de la naturaleza, el cuidado de áreas naturales protegidas, fuente de oxígeno y que influyen en los índices hídricos del país. Expresó que "el cambio de paradigma ya no nos dice que tenemos que cuidar solamente que la gente no sufra enfermedades inmunoprevenibles. Tenemos que tratar también que la gente no se enferme por factores externos, como el sol, los incendios y todo lo que trae aparejado el cambio climático. Tomemos conciencia que tenemos que ayudar y acompañar todo lo que hace el cambio climático".

Ante la problemática, Herrera Ahuad comentó que no sólo se necesita un cambio de hábito, sino que resulta imprescindible un cambio cultural, que Misiones ya está encarando. Señaló que hay que ver más allá de cifras como el PBI en favor de la calidad de vida de los ciudadanos. Del mismo modo, señaló que el cambio climático debe ser considerado en las partidas presupuestarias al mismo nivel que las cuestiones sanitarias.

"Hoy yo llamo a la reflexión y si estamos hoy acá es porque encontramos en esta Ministra esa oportunidad de trabajar juntos y de entender que todas estas acciones son para proteger y cuidar la salud en ese cambio de paradigma que seguimos dando”, manifestó. Reiteró su agradecimiento a los equipos de trabajo y funcionarios que elaboraron la propuesta, como también por el esfuerzo diario de los trabajadores de salud. Hacia al final, advirtió que "si no generamos ese cambio cultural, no va a quedar nada, vamos a dejar de morir de cáncer y vamos a empezar a morir de factores climáticos, tenemos que elegir".

Misiones, ejemplo

De su parte Carla Vizzoti dijo que junto a todos los funcionarios "vamos a empujar para que la salud sea una prioridad". Enfatizó que mediante el programa "en Misiones es la primera vez que el Fondo Verde para el Clima otorga a nivel mundial este financiamiento para salud. Es un logro muy relevante para la Argentina, con Misiones y otras dos provincias, Tucumán y Neuquén, para empezar a generar este trabajo que ya tiene forma, caras, nombres, e indicadores y que necesitamos trasladarlo a todo el país".

"El trabajo que se está haciendo a nivel nacional, viene con la mirada de lo que ya se hizo en la provincia de Misiones, junto a un trabajo intersectorial", reconoció. Instó a minimizar el impacto del cambio climático, lo que es directamente proporcional a la salud. Por último, expresó su orgullo de formar un equipo de trabajo "que está hoy dando estos pasos tan grandes en Posadas y en Misiones para la Argentina y la región de las Américas".

A su turno, la coordinadora provincial del Proyecto Readiness Salud, Valeria Schendelbek, dio detalles del plan, que principalmente busca analizar “el impacto del cambio climático en la salud de la población misionera y la capacidad de respuesta para hacerle frente. En primer lugar, para ratificar si el cambio climático genera un impacto en la salud. En segundo lugar, si efectivamente genera un impacto y ver cuáles son esos impactos. También, si realmente podemos dar una respuesta frente al problema”.

Igualmente, aclaró que se apunta a la “sensibilización del personal de salud y la comunidad, en especial, para exponer a la comunidad en general, a todo el pueblo misionero y al personal sanitario en particular, la importancia de la problemática de la salud y el cambio climático”.

A su turno, la representante de la OPS/OMS, Eva Jané Llopis, dio cuenta de que los resultados preliminares generados en Misiones, en Posadas y Puerto Iguazú, son un ejemplo que puede ayudar a mejorar cuestiones sanitarias en otras partes del mundo. Además, el vicegobernador, Carlos Arce, el ministro de Salud Pública, Oscar Francisco Alarcón, y el ministro de Cambio Climático, Gervasio Malagrida, coincidieron en el valor del trabajo intersectorial para combatir la problemática.

Lucha contra el cambio climático

Hoy se presentó el Plan de Acción Provincial de Salud y Cambio Climático de Misiones en el marco del Proyecto Readiness Salud denominado “Fortaleciendo la participación de Salud en la Acción Climática de Argentina”. Representa una visión del gobierno para hacerle frente al cambio climático a la vez que supone una herramienta viable para abordar la problemática desde la aplicación de medidas de adaptación y mitigación.

La coordinación provincial del plan está a cargo del Ministerio de Salud Pública de Misiones, y cuenta con el acompañamiento de organismos provinciales afines a la temática, como el Ministerio de Cambio Climático, Ministerio de Ecología e Instituto Misionero de Biodiversidad.

El Proyecto Readiness Salud, es impulsado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y financiado por el Fondo Verde para el Clima. En nuestro país es coordinado de manera conjunta por la OPS Argentina y el Ministerio de Salud de la Nación. Así, para llevar adelante el Proyecto se seleccionaron estratégicamente tres provincias: Misiones (región noreste/NEA), Neuquén (región Patagonia), y Tucumán (región noroeste/NOA).