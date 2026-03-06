SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

6 de marzo 2026 - 09:27

Cierra el histórico edificio del Palacio de la Papa Frita y los dueños tomaron una decisión

El frente del local apareció cubierto con chapas y los trabajadores se enteraron de la situación cuando llegaron por la mañana para comenzar su jornada laboral.

El histórico restaurante funcionaba desde 1952 en Avenida Corrientes 1612.

El histórico restaurante funcionaba desde 1952 en Avenida Corrientes 1612.

El histórico edificio donde funcionaba El Palacio de la Papa Frita, uno de los restaurantes más tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, cerró sus puertas. El local ubicado en Avenida Corrientes 1612, que funcionaba desde 1952, amaneció tapiado durante la madrugada del martes 3 de marzo.

La situación generó incertidumbre entre empleados, vecinos y clientes durante varias horas, hasta que los dueños publicaron un comunicado en sus redes sociales para aclarar lo ocurrido.

La decisión responde, según indicaron, a cambios vinculados al alquiler del inmueble y a un plan de mudanza que ya esta en marcha. A continuación, conocé los detalles.

palacio de la papa frita

El comunicado de los dueños del Palacio de la Papa Frita

El cierre del histórico local sorprendió incluso a los propios trabajadores del restaurante. Durante la madrugada del martes 3 de marzo, el frente del edificio de Avenida Corrientes fue cubierto con chapas.

El hecho generó desconcierto cuando los empleados llegaron por la mañana para comenzar su jornada laboral. Según relataron comerciantes y vecinos de la zona, muchos de ellos se enteraron en ese momento, ya que hasta el día anterior habían trabajado con total normalidad. Incluso algunos tenían pertenencias personales dentro.

Ante la repercusión que generó la noticia, la empresa publicó un comunicado en sus redes sociales para aclarar lo que pasó. Allí explicaron que no cerrarán definitivamente, sino que se trasladará a un nuevo local ubicado en Paraná 350, entre Avenida Corrientes y Sarmiento, a pocos metros de su anterior sede.

En el mensaje difundido, los responsables del restaurante señalaron que la mudanza busca continuar con el proyecto gastronómico y aseguraron que próximamente anunciarán todos los detalles de la reapertura.

Embed - EL PALACIO DE LA PAPA FRITA on Instagram: "¡Nos mudamos para seguir creciendo! Muy pronto estaremos recibiéndolos en nuestra nueva casa en Paraná 350, entre Avenida Corrientes y Sarmiento. Para nosotros es una enorme emoción continuar compartiendo con ustedes lo que venimos haciendo con pasión desde 1952: brindar momentos inolvidables alrededor de nuestra mesa. Próximamente estaremos anunciando por este medio oficial todos los detalles de nuestra gran inauguración. ¡Los esperamos para seguir escribiendo juntos esta historia! Viví la experiencia clásica del centro porteño en El Palacio de la Papa Frita. Desde 1952, nuestras papas soufflé y platos tradicionales son el sello que nos distingue. Hacé tu reserva al +54 9 11 4026-9774. El sabor de siempre, en el corazón de Buenos Aires. #ElPalacioDeLaPapaFrita #PapasSoufflé #CocinaPorteña #ExperienciaGastronómica #BuenosAiresFood"
