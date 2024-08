En qué invierte Luis Scola: experiencias deportivas, fintech, criptomonedas y hasta un auto volador

scola juegos despedida.jpg

“Hay gente que me abrió las puertas del proyecto que me dice ‘estás un 80% loco’. Y puse eso en mi oficina. No quiero estar 0% loco porque eso significa que estarías haciendo lo mismo que los demás, y tampoco 100% porque sería un delirio. Yo quiero hacer cosas extraordinarias, pero lleva tiempo”, agregó.

Luis Scola y su experiencia con la digitalización de experiencias deportivas

Además, fundó StadioPlus, una startup que utiliza blockchain y criptomonedas para digitalizar experiencias deportivas, trabajando con grandes marcas como ATP Tour y Nike.

Scola también se convirtió en socio y embajador de la fintech Reental, que ofrece inversiones tokenizadas en bienes raíces a nivel global.

“Luego del retiro probé diferentes cosas. Cuando toqué algo más relacionado con el básquet, eso pesó más. Hay un componente grande y muy vinculado mental y físicamente con la disciplina. De todos modos, no significa que no quiera experimentar con otras cosas”, subrayó Scola en diálogo con Forbes.

Luis Scola Reuters

Jon Fatelevich, colega de Luis Scola y socio de la startup, precisó: “Lo que queremos es crear el ecosistema deportivo dentro del mundo blockchain, darles una solución global. Si el Real Madrid viene, la plataforma los va a ayudar a hacerlo, a tener utilidades, a entrar a un evento físico o digital, o tener acceso a una charla con un jugador”.

Aunque probó diferentes áreas, su pasión por el básquet sigue siendo fuerte, y se mantiene abierto a nuevas experiencias mientras avanza en el mundo de los negocios.

El auto volador por el que apuesta Luis Scola

Luis Scola no se aboca solo al mundo de las inversiones digitales, sino que también, el exbasquetbolista apuesta a un proyecto que promete revolucionar el mercado automotor.

Alef, una empresa californiana que lanzó el primer auto volador del mundo, presentado este año con fuertes chances de comenzar las ventas en 2025. Y en eso anda, Luis Scola. La leyenda del básquet argentino, es uno de los inversores en este innovador proyecto, que también cuenta con el apoyo de Tesla y otros importantes empresarios.

El auto volador, llamado Model A, ofrece una autonomía de 321 kilómetros por tierra y 177 kilómetros en el aire, con reservas iniciales disponibles por u$s150 a u$s1500.

Alef-Model-A-open-doors-1024x600.jpg El auto volador por el que invirtió Luis Scola. Foto: Alef.

Además, tiene ocho hélices similares a las de un dron (cuatro en la parte delantera y otras cuatro en la parte trasera) que giran de forma independiente a diferentes velocidades para que pueda volar en cualquier dirección. Además, alcanza una velocidad de crucero en el aire de 110 mph (cerca de 180 km/h).

En 2035, se espera el lanzamiento del Model Z, con una mayor autonomía de 482 kilómetros en tierra y 354 kilómetros en aire. Ambos modelos permitirán cambiar entre modos de viaje terrestre y aéreo, y se estima que el Model A costará alrededor de u$s300.000.