La fintech británica que abrirá un banco en Argentina cambia su modelo de negocios y acelera su expansión global

Revolut deja de ser sólo una plataforma de servicios financieros digitales para convertirse en una entidad bancaria global. Su valuación llegó a un récord de u$s115.000 millones.

Revolut comenzará a operar en Argentina en 2027. Pero ya designó a Agustin Danza como futuro CEO del banco.

La fintech británica Revolut , que prepara su desembarco en el sistema financiero argentino como banco en 2027 , acelera su expansión global en base a un audaz cambio en su modelo de negocios .

Esa estrategia fue validada por los mercados en los últimos días al alcanzar una valuación de u$s115.000 millones , luego de completar una nueva operación de venta secundaria de acciones.

La cifra representa un incremento del 53% respecto de los u$s75.000 millones que había alcanzado en una transacción similar en noviembre de 2025 y posiciona a la compañía entre las empresas tecnológicas privadas de mayor valor del mundo .

El salto en su valuación se produce mientras la compañía acelera su estrategia de expansión global y avanza en su transformación de plataforma de servicios financieros digitales a banco con presencia internacional. En ese proceso, la Argentina se convirtió en uno de los mercados estratégicos para su crecimiento en América latina, junto con México y Colombia .

La operación secundaria, cuyo proceso había comenzado en julio, fue liderada por los fondos Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, T. Rowe Price Associates y Baillie Gifford , con participación de inversores que ya acompañaban a la compañía y de nuevos actores internacionales. Revolut confirmó el cierre el 4 de noviembre, aunque no informó el volumen total de acciones negociadas ni el monto final de la transacción.

A diferencia de una ronda tradicional de financiamiento, en la que la compañía recibe capital nuevo para financiar sus operaciones, se trató de una venta secundaria, que permite a accionistas existentes, entre ellos empleados e inversores iniciales, vender parte de sus participaciones.

Por lo tanto, los u$s115.000 millones representan la valuación implícita de Revolut a partir del precio acordado para las acciones, pero no significan que la empresa haya incorporado esa cifra a sus cuentas.

La nueva referencia supone un salto considerable respecto de las operaciones anteriores. En 2024, Revolut había alcanzado una valuación de u$s45.000 millones en otra venta de acciones.

En noviembre de 2025 la cifra subió a u$s75.000 millones y ahora llegó a u$s115.000 millones, en un período en el que la compañía profundizó su expansión geográfica y amplió su oferta de servicios financieros.

Expansión y cambio de modelo de negocios

El crecimiento de la valuación coincide con una transformación del modelo de negocios de Revolut. La empresa nació en 2015 en el Reino Unido como una aplicación orientada a transferencias internacionales y cambio de divisas, pero progresivamente incorporó cuentas, tarjetas, créditos, inversiones, operaciones con criptomonedas y herramientas para empresas.

Su estrategia actual apunta a dejar de ser solamente una plataforma de servicios financieros digitales para convertirse en un banco global, con licencias propias y capacidad para ofrecer productos bancarios bajo marcos regulatorios locales.

Durante 2026, la compañía concretó varios avances en esa dirección. En marzo lanzó oficialmente Revolut Bank UK, luego de que la Autoridad de Regulación Prudencial británica (PRA) levantara las restricciones que pesaban sobre su licencia bancaria. La autorización le permitió comenzar a ofrecer cuentas bancarias con depósitos elegibles protegidos por el sistema británico de garantía de depósitos.

En enero había iniciado sus operaciones bancarias completas en México, su primer mercado fuera de Europa bajo una estructura bancaria propia. En julio hizo lo mismo en Australia, después de obtener una licencia de entidad autorizada para captar depósitos (ADI) otorgada por el regulador local APRA. En noviembre, además, consiguió el registro para operar como banco en Nueva Zelanda, donde hasta ahora funcionaba como proveedor de servicios financieros.

A esos movimientos se sumaron las autorizaciones regulatorias obtenidas en Francia y Colombia. En el primer caso, recibió en agosto una licencia bancaria completa concedida por las autoridades francesas y el Banco Central Europeo.

En Colombia, obtuvo en septiembre la licencia de funcionamiento de la Superintendencia Financiera, el último paso regulatorio necesario para iniciar sus operaciones como banco. La compañía anticipó que prepara su desembarco comercial en ese mercado.

La expansión también incluye a la Argentina. En septiembre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó la adquisición de Banco Cetelem, hasta entonces propiedad de BNP Paribas Personal Finance. La entidad pasará a denominarse Revolut Bank Argentina y tendrá como CEO a Agustín Danza.

La autorización constituye un paso relevante para el ingreso de la fintech al sistema bancario local a partir del año próximo, ya que no implica que ya esté en condiciones de ofrecer sus productos al público. La compañía deberá completar los requerimientos regulatorios y operativos antes de lanzar sus servicios. Según informó Revolut, más de 150.000 personas se habían anotado en su lista de espera en el país.

Estados Unidos, el próximo gran mercado

Otro de los movimientos estratégicos de la compañía tiene como destino a Estados Unidos, uno de los mercados financieros más grandes y competitivos del mundo. Revolut recibió en septiembre la aprobación condicional de la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) para constituir un banco nacional, un paso fundamental para avanzar con su proyecto de operar bajo una licencia propia.

La autorización todavía no es definitiva. La empresa debe completar otros procedimientos ante la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) y la Reserva Federal, además de obtener la aprobación final de la OCC. Su objetivo es comenzar a operar durante el primer semestre de 2027.

El proyecto contempla la creación de Revolut Bank US, con sede prevista en Stamford, Connecticut. La entidad podría ofrecer cuentas bancarias, depósitos asegurados, préstamos personales y tarjetas de crédito, además de servicios de cambio de divisas y productos multidivisa.

La compañía prevé aportar alrededor de u$s95 millones de capital para iniciar las operaciones y contratar inicialmente a unos 160 empleados.

En paralelo, Revolut avanza en India, donde comenzó a desplegar gradualmente sus servicios financieros. La compañía cuenta con autorización del Banco de la Reserva de India para emitir instrumentos de pago prepago, incluidas tarjetas y billeteras digitales, y dispone de licencias para operar en el negocio de cambio de divisas y transferencias internacionales.

En septiembre, su CEO para ese mercado, Paroma Chatterjee, explicó que la empresa ya había comenzado a habilitar usuarios y que analizaba la posibilidad de obtener una licencia bancaria completa en el futuro.