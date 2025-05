Related y BH Group anuncian el W Pompano Beach Hotel & Residences

Diseño icónico frente al mar

Con una extensión de casi cuatro acres a lo largo de la costa atlántica, la torre de 24 pisos exhibirá la impactante arquitectura de Nichols Architects en colaboración con KORA, complementada con los galardonados interiores de Meyer Davis. Reflejando su ambientación náutica, la torre se inspira en la vida en el mar, realzada por sus elegantes líneas onduladas, infinitas vistas al agua y el uso de materiales naturales de la zona. El diseño paisajístico de Enea Landscape Architecture fusiona la vibrante estética de la marca con el encanto tropical y soleado del sur de Florida.

Un estilo de vida hotelero para todo el año

W Pompano Beach Hotel & Residences contará con 74 residencias de condominios a medida (The Residences), tres penthouses con azoteas privadas y 296 suites de condominio-hotel completamente amuebladas y listas para entrar a vivir (The Suites). The Residences ofrecerá planos de planta de dos a cuatro dormitorios, con superficies que van desde 225 hasta 315 metros cuadrados, mientras que The Suites estudios incluye, apartamentos de uno y dos dormitorios, con superficies que van desde 54 hasta 177 metros cuadrados.

Tanto The Residences como The Suites contarán con ventanales de piso a techo que ofrecen impresionantes vistas del Océano Atlántico y el Canal Intracostero, además de cocinas italianas a medida con electrodomésticos de alta gama. Las residencias están planificadas para ofrecer una variedad de características exclusivas, incluyendo amplios balcones, estudios bien equipados, tocadores, lavanderías amplias y baños principales estilo spa con vistas cautivadoras, amplias duchas a ras de suelo, bañeras profundas y elegantes griferías Kohler. Las suites, en cambio, se entregarán con un paquete de muebles a medida de Meyer Davis, con muebles hechos a medida y una barra mixta a medida para una experiencia de vida superior.

Miami.png

Los propietarios de The Residences disfrutan de lujos adicionales como un vestíbulo con servicio de valet parking y acceso privado a cada vivienda mediante ascensor. Los residentes de los condominios también tendrán acceso a todas las comodidades de W Hotels, así como a una selección de espacios exclusivos, que incluyen una tranquila piscina y terraza exclusivas para residentes con zona de barbacoa al aire libre, un club lounge, espacio de trabajo, gimnasio privado y una gran sala con bodegas individuales para vinos y otros detalles de lujo.

Amenidades exclusivas

La terraza de la piscina WET® al aire libre, de 5.598 metros cuadrados, será el elemento central de la propiedad, inspirado en un club de playa, con cabañas privadas, un bar y parrilla de servicio completo, canchas de pickleball y pádel, y un jacuzzi. En el interior, la emblemática sala de estar de la marca servirá como un amplio espacio de reunión y centro social, enriquecido con una programación cuidadosamente seleccionada que incluye catas de vino y gastronomía, música en vivo, exposiciones de arte, eventos culturales y mucho más. El moderno gimnasio FIT® y estudio de yoga estará equipado con lo último en cardio y entrenamiento con pesas, y ofrecerá un completo programa de clases, además de un estudio dedicado a yoga y spinning. El spa AWAY® de la propiedad ofrecerá un remanso de paz con tratamientos de bienestar personalizados, una piscina de agua fría, jacuzzi, sauna, baños de vapor y servicios de peluquería y manicura.

“Pompano Beach continúa impulsando su crecimiento con nuevos desarrollos de clase mundial y rascacielos de lujo a lo largo de su costa, atrayendo a compradores exigentes de todo el mundo”, afirmó Isaac Toledano, fundador de BH Group. “Nuestra colaboración con una de las marcas hoteleras más dinámicas de la industria no solo realzará el atractivo de la zona, sino que la dotará de un estilo de vida distintivo, una cultura de servicio superior y un ambiente vibrante. Esto marcará un antes y un después para Pompano Beach y sus comunidades circundantes”.

El lanzamiento de W Pompano Beach Hotel & Residences marca otro hito en la selecta cartera de condominios de marca de Related en Florida. Recientemente, la firma lanzó con éxito The St. Regis Resort and Residences, Bahia Mar, en Fort Lauderdale.