Un premio para Luis "Toto" Caputo

La semana pasada Luis Andrés "Toto" Caputo, fue premiado por la revista LatinFinance como el mejor ministro de Finanzas de América Latina. Lo que sigue no es una historia oscura, pero aclara mucho de lo que no se dijo ni dice.

¿Quién premia?

El primer número de LatinFinance apareció en octubre de 1988, aprovechando para cubrir las necesidades de información que habían generado la crisis de la deuda latinoamericana y el plan Brady (marzo de 1989). En un principio la revista se concentró en el sector bancario, el manejo de títulos de soberanos y las privatizaciones, pero pronto comenzó a incursionar en todas las demás áreas del mercado financiero (Derivados, M&A, forex, etc.) con una red de corresponsales en toda la región.

Durante los 90´s incorporó otras secciones como viajes, arte, vinos e incluso una sección sobre Japón, y comenzó a realizar una serie de eventos en la región y a publicar algunos libros, siendo definida por el New York Times (sep 19, 1994) como la "revista brillante que llena el nicho de la mesa de café" entre los títulos que cubren negocios en América Latina. Desde un punto de vista del mercado había otras publicaciones mejores, pero todos querían salir en LatinFinance.

tapa latinfinance 2024 2Q copy.jpg Ultima tapa de LatinFinance. El ejemplar con el premio como MinFin del año a “Toto” Caputo, aún no había salido al escribir estas lineas

Esta época de oro terminó con el derrumbe argentino en 2002, cuando la revista registró el peor de los quince años contables de su historia. Decidieron entonces desplazar a todo el cuerpo editorial, se mudaron de Miami a Nueva York, se aumentó el foco en la realización de eventos y seminarios, se comenzó en serio un avance hacia los medios electrónicos y se abandonaron muchas de las antiguas secciones refocalizándose en las finanzas, inversión y sus actores agregando la cobertura y realizando eventos en EEUU, China, Japón, Corea, India, etc. que de alguna manera pudiesen vincularse al mundillo financiero de América Latina y el Caribe.

Taimur Ahmad copy.jpg En una jugada audaz, Taimur Ahmad se quedó con LatinFinance en 2017.

En abril de 2017, un grupo de inversores junto al CEO de la revista, Taimur Ahmad realizaron un “Buyout”, adquiriendo el paquete accionario a Euromoney Institutional Investor, quien controlaba la revista desde que la fundara Peter Conway en 1987.Con esto, ganaban en independencia, pero perdía el inmenso respaldo reputacional, informativo y económico que le significaba Euromoney.

Desde entonces LatinFinance paso a ser una multiplataforma concentrada en cuatro líneas de negocios, La Revista en sí, que aparece cuatro veces al año con un “readership” en torno a las 55.000 persona; Eventos, que incluye seminarios, conferencias y algo de educación; el Daily Brief, originalmente gratis, pero hoy pago, donde se recogen las principales noticias y rumores del día y sus bases de datos (League Tables y Deal Pipeline).

tapa euromoney.jfif A pesar de no contra mas con el “backing” de Euromoney, LatinFinance no ha perdido importancia en la región y sigue siendo el principal referente financiero de América Latina y el Caribe

Clave en todo esto son los distintos premios que se otorgan; “Deal of the year”, “Man of the Year”, “Bank of the Year”, Sovereign Issuer of the Year, Corporate Issuer of the Year, Sovereign Bond of the Year, Corporate Bond of the Year, Investment Bank of the Year, Deal of the Year (en los distintos tramos), etc. que abren la puerta a su red de información, acceso y auspiciantes.

Desde ya que hay otros premios y medios que son más prestigiosos, Institutional Investor -apenas-, The Banker o el mejor de todos, Euromoney, pero LatinFinance es sin dudas la puerta de entrada y la primer gran vidriera en la región.

Premios que son vergüenzas

Si un premio es prestigioso esos son los Premio Nobel. Cuando asumió en enero de 2009, los EEUU estaban involucrados en dos conflictos armados, la guerra en Afganistán y en Irak, más su campaña en contra de Al-Qaeda (“Campaña del Terror). Quince días más tarde ya se encontraba nominado y algo menos de ocho meses más tarde el “Den norske Nobelkomité” (los cinco miembros escogidos por el parlamento noruego) le otorgaban a Barak Obama el Premio Nobel de la Paz por “sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos”, “su visión de un mundo libre de armas nucleares” y “un nuevo comienzo de las relaciones entre el mundo musulmán y Occidente basado en intereses comunes y en la comprensión y el respeto mutuos”.

obama-15143-portrait-mini-2x del sitio Nobel.jpg Barak Obama, Premio Nobel de la Paz 2009. Fue el presidente que “metió” a los EE.UU. e el mayor numero de contiendas armadas de la historia.

Para cuando dejó la presidencia en 2017, si bien no había enredado el país en ninguna guerra de gran escala, el presidente había ordenado bombardear Libia (guerra Civil), Siria (proveyendo armas a los rebeldes), Pakistán (en contra de al-Qaeda y los Talibanes), Somalia y Mali (operaciones contraterroristas contra al-Shabaab), incrementado sus acciones en Iraq (bombardeos contra ISIS) y apoyado a los Saudies con inteligencia y logística contra los rebeldes Houtis en Yemen, lo que hizo de Obama el presidente que involucró Norteamérica en el mayor número de conflictos armados de la historia (en su autobiografía, Geir Lundestad, uno de los miembros del comité admite que el premio fue político y que con ello buscaban influir al yanqui).

Hitler Mussolini Stalin.jpg Hitler, Stalin y Mussolini, los tres fueron considerados por el Comité para el Premio Nobel de la Paz

Algunos Nobel han sido ridículos (Literatura en 2016 a Bob Dylan), otros cuestionables (Medicina en 1949 a Antonio Egaz por la lobotomía; Fritz Haber, química en 1918, padre de la guerra química al inventar el “gas mostaza”) e incluso algunos más que cuestionables (Paz en 1973 a Henri Kissinger, bombardeo de Hanoi mientras negociaba un cese el fuego en Vietnam; Paz en 1994 a Yasser Arafat, Shimon Peres y Yitzhak Rabin). No olvidemos que en 1939 tanto Hitler (se defienden conque fue una sátira) como Mussolini y Stalin en 1945 y 1948 fueron nominados por el comité para el Nobel de la Paz.

Ahora si esto es lo que le cabe al premio más prestigioso y uno de los más antiguos del mundo, imaginemos el valor que pueden tener otros…

Milei y su premio Nobel

Dicen que quienes no tienen “pergaminos”, mueren y mata por los premios.

Si alguien disfruta de recibir premios sin dudas es el presidente de la república Javier Milei (Fundación Juan de Mariana, medalla Hayek, Instituto Liberal Checo; Embajador internacional de la luz), aunque más de una vez esto lo coloque al borde de lo algo mas que cuestionable y lo no “enteramente correcto”.

mileipremio nobel1.jpg Javier Milei hablando por primera vez que le va a corresponder el Premio Nobel de Economia

Sea apenas una capa de barniz, o algo más profundo, el mesianismo que muchas veces pareciera mostrar el presidente también alcanza a su faz profesional. Si bien nunca fue conocido por la calidad académica de sus trabajos, Milei se ha definido como merecedor del Premio Nobel a la economía, junto a su colaborador Demian Reidel, por “reescribir la teoría económica”.

Posiblemente esto no se le dé por más que logre poner al país en la senda correcta. El premio es fundamentalmente por los avances teóricos, que pueden o no tener aplicaciones prácticas (especialmente en el campo de la reducción de la pobreza)

Mas allá de la oposición y cuestionamientos que han venido manifestando otros premios Nobel a su gestión, la realidad es que ni Milei ni Riedel son fuertes en lo teórico (en todo caso siguen a otros libertarios).

demian-reidel-y-milei-en-el-26D2XKPQPZFHPNEBMGUDWMORBM copy.jpg Ni Javier Milei ni Demian Reidel tienen los “pergaminos” para ganar el Nobel de Economía. De hecho, son muchos los premios Nobel les cuestionan la gestión.

Lo que es más, no tienen indexado ningún trabajo en alguna de las tres principales fuentes de referencia económica (SSRN, Ideas/RePec, EconLit) y si bien el presidente ha publicado unos 13 libros y varios “papers” a nivel local (su conocimiento del Inglés no es de lo mejor) la mayoría en colaboración, de Reidel, más conocido como trader de Goldman y el JP y por el auge y caída de QFR Capital Management, no encontramos más que su tesis doctoral. Posiblemente si lo hubiera escogido a Federico Sturzeneger como su ladero, le iría algo mejor en la búsqueda del Nobel.

federico-sturzenegger-stock-1728880 (1).jpg Javier Milei tendría más chances de ganar el premio Nobel, si “rescribiera” la economía junto a Federico Sturzenegger, uno de los economistas argentinos más prestigiosos en el mundo académico (el problema es que “Fede” es conocido por decir lo que realmente piensa)

¿A quien premiaron?

(En lo que sigue, aun sabiendo que existen, voy a dejar cualquier escándalo y cuestionamiento legal de lado).

Después de conseguir su licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires, Luis Andrés Caputo, pasó a trabajar en algunas empresas vinculadas a su familia y en 1994, una vez casado, saltó a Nueva York donde llegó a ser jefe de Trading para América Latina del J.P.Morgan & Co. (el “Chase” se agregó el 1/1/2001).

En 1998 se mudó a Londres como Chief Trader para Latinoamérica y Europa del Este del Deutsche Bank y en 2003, ya con cuatro hijos (el mayor de ocho años; después vendrían las dos chicas), la familia decidió regresar a Buenos Aires, aceptando la oferta de los alemanes.

Deutsche-bank- torrees gemelas francfort ffm001.jpg Con la crisis 2008 comenzó la “caída” del Deusche Bank de la primer línea financiera Global. Par ese entonces la invitación a que “Toto” Caputo diera un paso al costado ya estaba tomada (Torres Gemelas del Banco, en Fráncfort)

El 4 de abril de 2003 fue nombrado director del Deutsche Bank S.A. a cargo de la presidencia y el 28 de mayo de 2004 fue nombrado formalmente su presidente, a cargo principalmente de tratar de recuperar algunas de las pérdidas que había sufrido el banco con el default argentino de 2001 (la instrumentación de los programas de CEDEARS, si bien no resultó un gran negocio para el banco, dejó feliz a muchos de sus “amigos”).

Ante la falta de resultados, el 18 de septiembre de 2008, a horas de la crisis de Lehamn -el 15 de septiembre- desde Berlín le pidieron, no en los mejores términos, que "se hiciera a un lado". Al frente del banco quedó entonces su amigo Marcelo Blanco (en Deutsche desde 2000), quien también fue “desplazado”, tras su implicación en Wikileaks y -mientras el banco trabajaba para el Gobierno argentino- "sugerirle" al embajador estadounidense E.A. Wayne en julio de 2009 el inminente default de Boden 2012. Tras tanta mala suerte, en octubre de 2015 el Deutsche decidió salir de Argentina, vendiendo sus locales a Comafi en 2016, pero esta es otra historia.

luis caputo nicolas caputo.jpg Nicolás fue quien, a pesar de la resistencia del núcleo familiar, introdujo al “Toto” al meollo del gobierno Macrista (no se dice en voz alta, pero más de una vez los negocios se cruzaron)

La cosa es que con varios millones en su bolsillo (las malas lenguas hablan de plus u$s45 millones) y luego de tomarse un tiempo y un paso por el directorio de EDENOR -donde su primo tenía un participación “interesante”- en 2012 fundó AXIS sociedad gerente de fondos de inversión S.A. que sirviera de vehículo para canalizar parte del dinero familiar.

A mediados de 2015, Nicolás, el “amigo del alma” del futuro Presidente Macri los puso en contacto y se decidió que quedara a cargo de la Secretaria de Finanzas. Si bien el “Toto” siempre había mantenido un perfil bajo, durante un programa de Alejandro Fantino, quien seria el jefe de gabinete, Marcos Peña decidió en noviembre de ese año instalarlo ante la sociedad como “el Messi de las Finanzas”.

marcos y toto copy.jpg La idea de definir a Caputo como “El Messi de la Economía”, fue de Marcos Peña, buscando instalar entre el publico alguien que era absolutamente desconocido y cuyos “pergaminos lucían cuestionables”.

Después de su (¿infame?, frustrado?, ¿desastroso? -atenti que estas ideas no son mías sino del actual Presidente de la Nación- paso por la gestión Macrista, en 2020 fundó Anker Latinoamérica S.A. con uno de sus hermanos, quien al poco tiempo seria desplazado como segundo mayor accionista por su amigo y segundo al mando mientras dirigió Economía, Santiago Bausilli. Esta sociedad no es muy conocida, pero entre otras cosas fue la organizadora del “Fideicomiso Dorrego y Libertador” -algo menos de u$s50 millones- que armó la financiación para la construcción del Paseo Gigena en Palermo (al costado del Hipódromo).

casa-paseo-gigenta-aerea-scaled.jpg Paseo Gigena, en Av. del Libertador y Dorrego, el mayor proyecto en el cual participó Luis Caputo, antes de ingresar al gobierno Libertario

Claramente su pasado -sin ninguna actuación académica relevante; alguna vez se jactó de no leer "papers"- indica que nunca fue “el Messi de la economía"

Lo que ha hecho y logrado Luis Andrés “Toto” Caputo, desde que asumiera once meses atrás como ministro de Economía (hay quien dice que lo vive como una “venganza” a su anterior gestión) tiene grandes luces y sombras, sorprendiendo a algunos y cumpliendo las mejores y peores expectativas de otros.

Lo concreto es que lo vivimos, celebramos y sufrimos todos, y se trata de un proceso que comenzó a hace demasiado poco como para saber con alguna certeza si (ojalá así sea) termina siendo exitoso o no.

La cuarta es la vencida

LatinFinance comenzó a apostar por un cambio de época en el país, con la realización de su “Primera Cumbre Financiera Argentina” el 17 de septiembre de 2015 (desde los 90´s venían haciendo algunos eventos intermitentes, los últimos entre 2004 y 2008).

Con apenas tres meses de gestión por detrás, el nuevo gobierno macrista no alcanzó a entrar en la lista de los premiados en 2016, si bien “el Toto”, se las apaño para conseguir una entrevista en aquel número del 21 de marzo y fue la estrella de la “Segunda Cumbre”, que se hizo el 19 de mayo.

Prat-Gay-y-Caputo-600x337.jpg Si bien no llegó a premiarlo, en 2017 LatinFinance reconocía a Alfonso Prat Gay como el segundo mejor ministro de Economía de la región. Caputo nunca llegó al podio, por lo que las relaciones se cortaron a fines de 2018

Al año siguiente, a pesar de lo controversial (recordar que se trata de las gestiones del año previo), posicionaron a Alfonso Prat Gay, que había renunciado en diciembre, como el segundo mejor MinFin de la región, y Caputo y Nicolas Dujovne (ahora ministros de Finanzas y Hacienda) acapararon el podio durante la “Tercer Cumbre” el 11 de mayo.

A principios de 2018 -hasta el 2023 los premios se otorgaban en marzo, desde entonces en octubre- a pesar de que en el mundillo financiero local todo parecía una fiesta, la dupla Luis Caputo, Nicolas Dujovne fue devaluada al cuarto puesto. La respuesta fue que ninguno de los oficiales de primera línea del gobierno asistiría a la “Cuarta Cumbre”, que se efectuó el 18 de marzo.

Al año siguiente, ni Argentina entró en el ranking, ni LatinFinance realizó su Cumbre, la que luego de un largo impasse y reiniciadas las “relaciones carnales” apuntaría a marzo del año que viene

Como se premia

Si bien nunca se explicitó de manera formal, la decisión sobre a quién otorgar el premio al MinFin del año compete -en teoría- de manera exclusiva al cuerpo editorial LatinFinance, que se basaría en un análisis objetivo del desempeño económico y financiero logrado durante los doce meses previos. Acá podemos hablar de las reformas e innovaciones, resultados económicos e impacto sobre los mercados de los candidatos.

El problema es que el objetivo de LatinFinance es recoger y proporcionar inteligencia sobre los mercados financieros, así que resulta difícil que sus premios no dependan en gran medida de la opinión y el análisis de los expertos financieros, economistas y otras actores del sector financiero.

Carta votaciuon subscriptores.JPG Algunas veces de manera explicita y otras no, la opinión y los intereses de los intermediarios tiene un gran peso en la decisión de a quien premiar

Ya alguna vez en el pasado se consultó directamente a los suscriptores y como acaban de admitir “esta hazaña de salvar este barco que se hunde le ha valido a Caputo, economista y ex operador de JP Morgan, elogios de economistas y expertos financieros, quienes casi unánimemente lo nominaron como Ministro de Finanzas del Año de LatinFinance en 2024”.

La nominación del “Toto” surge entonces “del sistema”. Siendo así no podemos descartar -lamentablemente- que “las manos amigas” o el mismísimo gobierno influyeran buscando alagar al principal regulador del mercado argentino (esto no tiene nada que ver con que se lo mereciera o no, sino que refleja el comportamiento de ciertos actores)

santiagocaputo1.jpg Santiago Caputo, sobrino segundo y con quien nunca se muestra en público, ha sido el encargado de promover la figura del “Toto” como el mejor Ministro de Economía en la historia argentina.

Más allá de la mejora en los activos financieros -y algunas emisiones privadas-, este año argentina prácticamente no produjo “un mango” para los intermediarios y jugadores del mercado.

El año que viene, sin embargo, sabemos que esta situación va a cambiar drásticamente y, póngasele en nombre que se quiera: roll-over, re-perfilamiento, restructuración, default selectivo, etc, el gobierno va a tener que hacer “algo” con la deuda

lo que promete -si bien no en la magnitud de lo de 2016/18- generar un gran negocio (incluso la propia Moody´s, que muy posiblemente elevará la calificación Argentina luego del evento, espera un fárrago de emisiones).

Martin Guzman.jpg Denostado por el establishment financiero -al que hizo perder mucha plata- Martin Guzmán encabezo una de las renegociaciónes de la deuda soberana más favorables en la historia argentina. El resultado de esto lo cosechará el Gobierno de Milei el año que viene.

Aunque sea “políticamente incorrecto”, vale aquí un pequeño homenaje a Martin Guzmán, quien supo negociar -por tasa y tiempos- una de las mejores reestructuraciones de la deuda argentina, aun al costo de generar fuertes pérdidas a los acreedores -y el consiguiente “cierre del mercado externo”-, facilitándole mucho la tarea por venir, a la actual administración.

¿Qué se premia?

Lo que dice la gente de LatinFinance ya lo sabemos y lo respetamos. Ahora es el turno de ver que nos dicen los números.

Para no complicar las cosas, entre los miles de factores que podemos asociar, tomamos, el crecimiento del PBI y la variación de la inflación como medidas del éxito de las gestiones, y la emisión de deuda privada y pública, como medida del “interés” del establishment financiero.

Desde 2008 a esta parte -15 premios, al borde la significancia- apenas dos países de los que alguna vez se hicieron de la cucarda (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) experimentaron un crecimiento del PBI per cápita durante el año previo mayor al de sus pares -es el año por el cual se otorgó el galardón-, tendiendo a posicionarse -mediana- en el tercer puesto entre cinco, con un incremento promedio del PBI p.c. debajo del promedio histórico del grupo (0.7% versus 1.3% anual). Esto parecería mejorar relativamente el año de la premiación y al año siguiente, cuando el incremento del PBI p.c. subió en promedio (1.4% y 2.5%) en los países laureados, pero el que mantuvieran su puesto como tercero mejores resultados medios, sugiere que la mejora fue regional, no local.

La variación de la inflación podría ser un factor, si bien no de la manera que se puede pensar. La suba de los precios durante el año por el cual se recibió la coronación fue en términos absolutos y relativos -“salto inflacionario”: var. año/año- mayor a la del promedio histórico (4.7%/4.4% y 22.8%/12.9%) y algo menor durante el año de la premiación (4.1%/5.7%), normalizándose al año siguiente (4.4%/15.3%). Similar al caso del PBI p.c. los condecorados tendieron a posicionaron entre el segundo y tercer puesto (de cinco) en función de la mayor inflación y presión inflacionaria.

En los años por los que fueron premiados sus MinFin , la deuda pública respecto al PBI de esos países creció 8.7% y la privada 4.1%, por encima de los respectivos promedios históricos del grupo (5.9% y 3.1% anual). Durant el año del galardón esto se atemperó algo (6.6% y 3.8%) y al año siguiente se normalizó o revirtió (5.9% y 1.5%).

Desde ya que estos números son insuficientes para sacar conclusiones “significativas”, pero “a priori” sugieren que ni el crecimiento económico, ni el control de la inflación, han sido factores primarios al momento de determinar quién es el “Ministro de Finanzas del año” (no se escoge al ministro más “exitoso”), en tanto la “apertura del mercado” bien podría serlo (se escoge al ministro más “amistoso” del establishment).

Un premio con algunos “peros”

Que al “Toto” el premio le importó, lo marca que la palabra gracias apareció 11 veces en su discurso de “agradecimiento” en Nueva York (junto a Argentina”, fue la más mencionada).

Agradecimiento del Toto, gracias y argentina las plabrtas mas usadas 11 vecesa cada una.jpg La importancia emocional que tuvo para “el Toto”, el premio de LatinFinance surge de la cantidad de veces que empleo la palabra gracias en su discurso de aceptación.

LatinFinance y otros medios que han apelado a la premiación de personas e instituciones, se aventuran en el difícil juego entre cuidar el propio prestigio y las necesidades del negocio y lo que puede ser un reconocimiento justo

Taimur no es tonto. De origen árabe, clase alta, después de su paso por la revista “Emerging Markets” (fenecida en 2015) y “Euroweek” (hoy GlobalCapital), ambas del grupo “Euromoney”, en 2012 regresó a los EE.UU. como Editor en Jefe de LatinFinance, ascendido en 2014 a CEO, antes del buyout. Es así como esta vez el Premio a Caputo fue acompañado de una serie de “salvaguardas”.

En la introducción a su nota sobre el premio dejan bien claro que “el jefe de finanzas de Argentina ganó el premio por evitar quizás (el subrayado es mío) la peor crisis económica en la historia del país al recortar el gasto para lograr un superávit fiscal que durante mucho tiempo fue esquivo”.

Es claro que, si bien no lo refutan, no adscriben a las palabras del Ministro quien sostiene que al asumir sabía que “Tendríamos que lidiar con el peor legado de la historia argentina, pero lo que encontramos fue incluso peor de lo que habíamos imaginado ”.

14 Palabras resolucion d LatinFinb n incluye dolar retraso cambiario etc pobreza mas que crecimientop inflacion inversion reservas .jpg La gente de LatinFinance es consciente del problema de la pobreza en Argentina, al punto que esta fue la 14ava palabra mas mencionada en la nota de premiación

Más relevante que esto es que el epígrafe continua con un: “Si bien la pobreza ha aumentado bajo su dirección…”. Esta palabra aparece en la nota por encima de otras que podrían considerarse más significativas para una publicación financiera como: mercados, capital, superávit, inversión, crecimiento, inflación, déficit, reservas, etc.

Con la cuestión del dólar son bastante más “diplomáticos” (siempre es bueno mantener el paraguas algo entornado): “La recuperación económica y el orden fiscal y monetario también han detenido una depreciación constante del peso, lo que genera dudas en los mercados de que tal vez se esté volviendo demasiado fuerte. Caputo lo refuta.”

FHC-apresenta-Real-.jpg Fernando Enrique Cardoso presentando el plan real en marzo de 1994. Junto con Carlos Salinas de Gortari (Crisis del Tequila), fueron de los pocos que recibieron el galardón de LatinFinance con una economía en contracción. Casi 30 años más tarde “Toto” parece ser el tercero

Y más diplomáticos aun se muestran al presentarlo únicamente como un “economista y ex trader de JP Morgan” obviando cualquier relación con el Deutsche y su paso por el gobierno macrista. Durante el acto de entrega del premio, Taimur (saludos al amigo “Mo” Zaki) fue algo más directo, reconociendo que “durante las casi cuatro décadas que hemos estado involucrados en este esfuerzo, no es frecuente que le demos un galardón a un formador de políticas en una economía que de hecho se contrajo en el año en cuestión. Por supuesto ha habido algunas excepciones notables. La pareja que me viene a la mente, Fernando Henrique Cardoso Guillermo Ortiz”.

“El premio al Ministro de Finanzas del Año no es una declaración ni un juicio sobre lo que vendrá después. Nuestro cuerpo editor ciertamente aprecia la magnitud del desafío que le espera a Argentina y, por supuesto, comprende también que el éxito no es una conclusión inevitable. Pero nuestro panel de jueces ha considerado apropiado llamar la atención sobre el tremendo y difícil trabajo que se ha realizado durante el año pasado”.

Un premio merecido

Luis Andrés “Toto” Caputo, en lo personal y en lo familiar -que es donde más importa, si bien no les hace caso con esto de no meterse en política- es una excelente persona. No es ni nunca fue “el Messi de las finanzas”. Como “trader”, tres décadas atrás, se ganó merecidamente su buena reputación, aunque su gestión como directivo de una de las grandes casas bursátiles en nuestro país, finalizó con más oscuros que claros.

toto y flia.jpg Tal vez “El Toto” Caputo no se merezca un premio, pero sin dudas su familia y el resto d los argentinos, nos lo merecemos

Su paso por el sector privado local no ha sido especialmente destacado (es tanto o si se quiere menos cuestionable que muchísimos otros intermediarios) y su primer “aventura” política durante el gobierno macrista, fuera por su propia responsabilidad o la de otros, terminó mal. Podríamos decir que muy mal, dejándole un pésimo gusto en la boca y el país al borde del colapso (que se dio poco después que “abandonara el barco”).

Hoy tiene una tarea puntual (acabar con la inflación y abrir el país a la financiación externa) y la está cumpliendo de una manera que ha sido mas que sorprendente -y dolorosa- para muchos.

¿A esta altura de su gestión se merece el premio como mejor MinFin Latino del año? Seguramente no; es mucho y malo lo que puede pasar por delante. ¿Pero –“manijeado” o no- se merece el premio por lo que ha logrado hasta acá?

Posiblemente si, y lo que es más importante quien lo merece e incluso necesita es el país, no solo por lo que se viene sufriendo, sino por lo que el premio de LatinFinance significa respecto a la visibilidad y el acceso de la Argentina al mercado de capitales global. Ojalá no hagan más macanas.