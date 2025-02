¿Javier Milei puede ofrecer a Donald Trump anexar la Argentina a EEUU como su 51° estado?

En este nuevo contexto en que Estados Unidos expulsa aliados potenciales y confronta con ellos, también suma aliados. ¿Llegan fondos frescos del FMI?: Lo gratuito no se paga

Trump no es proteccionista: los capitales proponen libertad de comercio cuando tienen condiciones favorables para la competencia y barreras arancelarias, pararancelarias y cupos cuando no las tienen.

El proteccionismo del magnate requiere de la apertura a las exportaciones estadounidenses del resto de las naciones. No obstante, no era fácil prever el grado de expansionismo explícito que intentaría desplegar y, aunque a veces parezca que pega primero para negociar después, lo cortés no quita lo violento.