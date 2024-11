Lo paga la casta, solo sanata

No se eliminaron los 115 cargos al principio de la gestión actual sino que se pusieron en suspensión criogénica porque no tenían a quien colocar en ellos.

Con razón el crecimiento del presupuesto que se está ejecutando en 2024, que no es otro que el 2022 ya prorrogado a pedido del Presidente actual a los efectos de poder hacer a su antojo y manejarlo a base de Decretos para eludir al Congreso Nacional con las auditorías correspondientes (no sabemos porque tiene miedo de ser debidamente auditado y controlado, si hace lo que corresponde o no lo hace) por los excesos no presupuestados en base a una inflación establecida en el nivel del 120% y con caída de la actividad económica del orden de los -5% para el año en curso.

Pero en comparación con el presupuesto solicitado pasa de una ejecución de $149.000 millones al pedido de $794.000 millones para 2025, sí señores un crecimiento de 530% en el presupuesto de un solo área de gobierno o lo que sería lo mismo que por 21 funcionarios nacionales requiere adicionalmente un importe de $624.000 millones puesto que los otros $21.000 millones corresponden puramente al crecimiento del nivel inflacionario del 15% previsto y autorizado para el 2025.

Estamos en condiciones de afirmar que en realidad no se eliminaron los 115 cargos al principio de la gestión actual sino que se pusieron en suspensión criogénica porque no tenían a quien colocar en ellos y a medida que los consiguen los van poniendo en funciones, a este paso por allá en 2035 terminan de cubrirlos. Ah no, hay elecciones presidenciales en 2027 y una que va a evaluar la gestión actual en octubre 2025 para cubrir diputados y senadores nacionales como provinciales en todo el país.

Solo el pueblo va a poder establecer el momento que sale de la tristeza a la que lo están sometiendo con una recedepresión económica que no era necesaria, ya que se salía produciendo y NO regalando recursos naturales con explotaciones superavitarias consecuencia de amortizaciones totales de los equipos indispensables y el pago en pesos al personal necesario para explotarlos. Por lo tanto, se estaban explotando plenamente en pesos y vender al exterior en moneda internacional/dura el excedente para generar muchas reservas internacionales; en cambio prefirieron venderlos a precio vil a quienes les presentarían negociados espúreos.

Pero soy plenamente consciente que luego de ese despertar vamos a salir adelante con mucha más fuerza que antes e iluminados por el hombre de traje gris como describía en sus profecías Benjamín Solari Parravicini luego que el pueblo se haga cargo de quien trato de tiranizarlo.

Con todo lo anteriormente debidamente explicado queda demostrado que la casta política no solo no pagó el costo del ajuste brutal sino que vinieron a convertirse en casta y reírse descaradamente de los ciudadanos que los convalidaron con su voto.

Analista económico y tributarista