Salud: 8 de 10 trabajadores no cubre con aportes el costo de su plan médico

El 86% de los trabajadores de Argentina no alcanza a cubrir con sus aportes el costo de su plan médico del que es beneficiario a través de sus empleadores. Así lo reveló la encuesta de Cobertura Médica, realizada por Mercer Marsh Beneficios en 74 compañías de Argentina durante el mes de marzo. De ese porcentaje, el 92% es cubierto por las empresas , que se hacen cargo de la diferencia.

“Enfrentamos un año de gran incertidumbre, en el que los efectos de las medidas económicas se van a comenzar a sentir en el segundo trimestre”, comentó Ivana Thornton, presidente de Mercer Argentina y directora de Career en Argentina, Uruguay y Paraguay, en el inicio de la jornada. “La gran mayoría de las empresas, aunque no todas, hizo un catch up de ingresos para sus colaboradores en enero, aunque incluso con esos aumentos, no se logró equiparar a la inflación. Para 2024 proyectamos aumentos salariales promedio de 208% con seis incrementos anuales, pero si la desaceleración de los precios se afianza, empezaremos a ver pautas vinculadas con criterios más normales de mercado y menor frecuencia de aumentos”, precisó.