Alberto pisa el conurbano en medio de la tensión de Axel y los intendentes

El principal punto de disidencia que está trabando el acuerdo es el 75% de aumento del impuesto a las propiedades inmobiliarias (20 puntos por encima de la inflación) que el Gobierno quiere aplicarle a las propiedades con valuación fiscal más alta. Desde el Frente de Todos contestan que se trata de apenas 200 campos y que se utiliza una escala progresiva con aumentos impositivos inferiores a la inflación 2019 para la mayoría de las propiedades rurales.

Fernández ya había visitado Tres de Febrero como Presidente electo el 1 de noviembre del año pasado cuando compartió una charla con el uruguayo José “Pepe” Mujica. Allí el candidato a intendente del Frente de Todos, Juan Debandi, quedó 6 mil votos por debajo del macrista Valenzuela mientras que Alberto le sacó a Mauricio Macri más de 7 mil votos de ventaja. El corte de boleta impulsado por Valenzuela para despegarse de la fórmula Macri-Miguel Pichetto, pero también de la boleta de María Eugenia Vidal le permitió retener el municipio donde sin embargo, a nivel nacional, se impuso el Frente de Todos.

La visita del Presidente a Tres de Febrero estaba programada para el lunes pasado, pero debió suspenderse por las fuertes lluvias que azotaron al norte del conurbano. Hoy se concertará la visita a la empresa Tecnocom, ubicada en Pablo Podestá y dedicada a la fabricación de aberturas de aluminio con PVC. Allí se espera que el Presidente detalle la prórroga del plan de pagos y la extensión de la suspensión de los embargos durante el primer trimestre de 2020 que se instrumentarán a través de dos resoluciones generales de la AFIP ya publicadas en el Boletín Oficial.

En una de sus últimas entrevistas radiales de 2019, el Presidente volvió a cuestionar a Macri y lo acusó de haber dejado “un desquicio, un bodrio”, aunque advirtió que no va a “hablar de la herencia” recibida y pidió “paciencia hasta el 31 de marzo”.

“Qué le importaba, si total se iba. Dejó un desquicio. Decidió no aumentar las tarifas hasta después de irse; decidió sacar el IVA hasta después de irse... Se fue y dejó todo este bodrio”, enfatizó Fernández en alusión a las medidas económicas adoptadas por el líder del PRO en los últimos meses de su gestión.

En ese sentido, el Jefe de Estado apuntó: “Del bodrio, lamentablemente, me tengo que hacer cargo yo”. “Me hago cargo: no me quejo, yo sabía. No pienso hablar de la herencia, todos saben lo que pasó, pero entiendan las dificultades del problema...”, manifestó en diálogo con Radio Continental.

Al respecto, comparó la situación del país con un partido de fútbol: “Entré a la cancha perdiendo el partido 5 a 0. A todos les pido paciencia hasta el 31 de marzo, cuando voy a tener a ciencia cierta un escenario definido”. “Hoy el escenario no está definido porque el peso de la deuda es muy grande y condiciona mucho”, señaló el Presidente.

El viernes, Fernández estará presente en la zarpada del rompehielos Almirante Irízar junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi.