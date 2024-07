Aplausos a Victoria Villarruel, ausencia de gobernadores y mates con Jorge Macri: el detrás de escena de Javier Milei en La Rural

No obstante, el despliegue de la entrada se fue desinflando durante su alocución. Era sabido: los dirigentes del campo fueron avisados de que no iba a haber anuncios y en línea con eso fue el discurso de su anfitrión, Nicolás Pino, quien le aclaró que "hoy" no iba a hablar "desde la protesta". Por este motivo los aplausos del público fueron tímidos y el podio en el aplausómetro se lo llevó la vicepresidenta, Victoria Villarruel.