Bahía Blanca: vecinos cortaron la ruta 3 y reclamaron que casi 4 mil personas no cobraron la ayuda

Según relató una vecina en un móvil de C5N: "Hay mucha gente que vive precariamente y no tiene medidor, y te piden que tengas medidor sí o sí para poder cobrar el subsidio. La gente que no tiene medidor, no puede acceder".

La mujer denunció que la inscripción al subsidio se hacía " por una página de internet que te pedía el número de medidor " de la compañía de electricidad, "y acá la mayoría de la gente no lo tiene, por eso no lo cobró. Se anotó muy poca gente, era obvio", lamentó.

bahia blanca.jpg A casi cuatro meses de las inundaciones, el Gobierno cortó la ayuda para Bahía Blanca. 0221

"Después de eso, dieron un 0800 pero había muchas llamadas, estaba colapsado, la gente no se pudo anotar. Es lo mismo que nada, esa gente no cobró. Hay mucha gente que no pudo acceder cuando es la que más lo necesita", agregó, al tiempo que sostuvo: "Nos sentimos en una desidia y desolación total".

"Yo tengo hace 31 años el mismo domicilio, los papeles de la casa, el medidor, y tampoco lo cobré", denunció otra vecina. "Dicen que no aparecemos en las cuentas, en el banco dicen que la plata no la están depositando. Son todas excusas", expresó.

En ese sentido, aclaró que "no es solamente el subsidio lo que se está peleando" y detalló: "A mí no me sirven $3 millones si me vuelvo a inundar. Estamos peleando por obras también. El domingo hubo una sudestada y tuve el agua de vuelta a media cuadra de mi casa".

"En la inundación perdimos todo: las camas, los colchones, la ropa de nuestros hijos, los recuerdos de cuando eran chicos. Yo tengo una pieza con peligro de derrumbe, estuvo tres días bajo agua. Los corralones subieron el doble los precios, con los $3 millones que me tienen que pagar no alcanzo a hacer ni una pieza", concluyó.

Después del veto de Javier Milei, el intendente de Bahía Blanca insistirá en pedir fondos para la reconstrucción

A pesar del respaldo de 152 diputados que garantizaron su aprobación en junio de este año, Javier Milei vetó la declaración de emergencia de Bahía Blanca, que garantizaba un fondo especial de $200.000 millones para subsidiar a los residentes de viviendas afectadas por el temporal ocurrido el 7 de marzo.

A partir de ello, el intendente bahiense, Federico Susbielles, aseguró que intentará comunicarse "directamente" con el Presidente: "Confío en que ese marco de colaboración que se dio en el inicio del trabajo y hasta este día va a continuar. Confío en la palabra que el Gobierno nacional ha dado a través del Presidente de la Nación, de que iba a ser parte de la reconstrucción de la ciudad y que iba a seguir acompañando a Bahía Blanca".

“No me voy a apurar a hacer declaraciones sin tener las certezas del caso, sin poder hablar con el Presidente de la Nación, sin poder confirmar. Siempre voy a tener el espíritu de trabajar articuladamente”, afirmó el jefe comunal y entendió que "el veto no puede significar el cierre del capítulo”.

En ese sentido, planteó que "la ciudad ha dado una primera respuesta a la emergencia, con la restitución de servicios básicos, con mucha solidaridad de los bahienses. Hemos logrado ponernos de pie, pero quiero decir que la reconstrucción de la ciudad no empezó. Lo vengo diciendo desde que fue la tragedia. La ciudad necesitó, necesita y va a necesitar de la participación en gestión y presupuesto no solamente del gobierno municipal sino también del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Gobierno nacional”, añadió Susbielles.