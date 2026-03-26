Lo anunció la oficina del Presidente "en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento".

El Gobierno lo declaró en el marco de los "compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento".

El Gobierno declaró como organización terrorista al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Lo anunció la oficina del presidente Javier Milei, "en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento".

En su comunicado oficial, la Oficina de Presidencia indicó que " el CJNG surge formalmente en julio de 2010 tras escindirse del Cártel de Sinaloa y en la última década se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo", con presencia en México , operación en EEUU y expansión en al menos 40 países, incluida la Argentina.

Su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes , alias el Mencho, fue abatido el pasado 22 de febrero en un operativo en México. Así, "en el marco de los compromisos internacionales asumidos" por el país en materia de "lucha contra el terrorismo y su financiamiento y en cumplimiento de la normativa nacional vigente", el Gobierno dispuso la incorporación del Cartel al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) , dependiente del Ministerio de Justicia .

La decisión fue adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado , fundamentada en informes oficiales que "acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas".

La inscripción en el RePET habilita la aplicación de " sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros". A la vez, "protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos" y refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, "en estrecha coordinación con aquellos países que ya han designado al Cártel de Jalisco como organización terrorista".

El Cartel se une a otras entidades designadas como terroristas por la gestión libertaria, como Hamás, con el Cártel de los Soles, con la Hermandad Musulmana y, más recientemente, con la Fuerza Quds iraní.

El Gobierno disolvió un centro nutricional y reordenó institutos del Malbrán para reducir estructuras

El Gobierno nacional avanzó con una reestructuración en el sistema de salud pública al disponer la disolución del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales y la fusión de distintos organismos bajo la órbita de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS).

La decisión fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, y establece cambios inmediatos en la estructura del organismo dependiente del Ministerio de Salud.

Según el texto oficial, la eliminación del centro nutricional responde a que sus funciones fueron “progresivamente asumidas por otras áreas de la Administración Pública Nacional”, lo que derivó en su cierre definitivo.

Además, se dispuso la integración del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemo-Epidemias (CEDIE) con el Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben”, mientras que el Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos será absorbido por el Instituto Nacional de Producción de Biológicos.