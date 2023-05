Elecciones 2023 en VIVO: seguí minuto a minuto la campaña de toda la Argentina

Live Blog Post

Nestor Grindetti sobre la interna del PRO: "Tengo diferencias tácticas con Santilli y Larreta"

El intendente de Lanús y presidente interino de Independiente, Néstor Grindetti, habló sobre las candidaturas del PRO en la Provincia. "Agradecí a Patricia Bullrich la posibilidad de ser candidato", dijo este martes en una entrevista en Futurock, al mismo tiempo que opinó sobre la situación de Cristian Ritondo. “Hablo cotidianamente con Ritondo, hace 20 años trabajamos juntos. Veremos más adelante dónde trabajará Cristian", adelantó.

Al mismo tiempo, Grindetti cuestionó a Larreta por la decisión de concretar elecciones concurrentes en la Ciudad: "No me gusta nada el desdoblamiento. Cambiar el reglamento a mitad del partido no me gusta”, expresó. "Tengo diferencias tácticas con (Diego) Santilli y con Horacio (Rodríguez Larreta) pero no diferencias de valor. Pongo sobre la mesa mis antecedentes como bonaerense", dijo en referencias a las internas en el PRO.

Lee la nota completa