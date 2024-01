Guillermo Ferraro afirmó que priorizarán obras para "usuarios que tengan el poder económico para pagarlas"

"No es que no consideremos importante para la gente las obras del tipo menor por envergadura de obra" , recalcó, pero apuntó que "vamos hacia el camino de animar al sector privado de Argentina a volver a ser un sector protagonista de la economía argentina, no un sector que está pendiente del presupuesto estatal". "Le va a hacer muy bien a nuestro país que el sector privado empiece a pensar en cómo y en dónde están las oportunidades para poder invertir en la Argentina", opinó.

Guillermo Ferraro Ley Ómnibus Diputados Guillermo Ferraro en la comisión de Diputados. Foto: Marcelo Capece - NA.

Ferraro afirmó que promoverá "infraestructura en serio, al servicio del sector productivo"

El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, proyectó que "de aprobarse esta ley, durante este año se va a generar una corriente de inversión muy grande y esto, de alguna manera, va a inflexionar el rumbo que estamos tomando en materia de la economía del país". Luego de desarrollar los incentivos tributarios, que reducen el impuesto a las Ganancias y eliminan el IVA a inversores en bienes de capital y productivos que adhieran a un régimen de inversión dispuesto por le Gobierno, anticipó que "en el país que imaginamos, a partir de dos o tres años se va a normalizar la macroeconomía y los derechos de exportación no deberían existir".

Además, aseguró que "en los últimos diez años, el promedio de inversión en obra pública en el Presupuesto es del 1,8%, nosotros necesitamos al menos 5 puntos del PBI para volver a poner la infraestructura en valor. Es imposible si no participa el sector privado". "Los invito a pensar qué gran obra de infraestructura se generó después de los '90: no tenemos centrales hidroeléctricas nuevas, no tenemos accesos viales nuevos, no tenemos puertos", manifestó.

Finalmente, afirmó que la intención de su gestión es fomentar "infraestructura en serio, que esté al servicio del sector productivo, que implique mejorar la competitividad del sector productivo" en donde se "baje los costos asociados".

A su vez, criticó que en los últimos años "se ha permitido y autorizado importaciones por varias decenas de millones de dólares sin que existan esos dólares" y aseguró que "es mentira que las obras se paralizaron por decisión de esta gestión. Vienen paralizadas hace 8 o 9 meses porque se contrataron obras cuando no existía ni el presupuesto ni la plata para poder pagarlas".

Quién es Guillermo Ferraro, el ministro de Infraestructura de Javier Milei

Guillermo Ferraro, empresario y exdirigente de Cambiemos, confirmó su participación en el nuevo gabinete de Javier Milei como ministro de Infraestructura, un área que incluye seis secretarías: transporte, obras públicas, energía, minería y comunicaciones.

Exintegrante del gobierno de Mauricio Macri como parte de la administración de la Ciudad de Buenos Aires, Ferraro fue un ejecutivo y se desempeñó durante 13 años como Director de KPMG Argentina, una multinacional que provee servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría en más de 150 países. Allí lideró el asesoramiento de proyectos como el Túnel Ferroviario Aconcagua, la central Hidroeléctrica de Chihuido y la restructuración de Recursos Humanos de la ciudad de Buenos Aires, entre otros.

Con anterioridad a su incorporación a KPMG, se desempeñó como Director y Presidente de empresas, del sector de servicios y entidades bancarias. También desempeñó funciones como Subsecretario de Industria de la Nación entre 2002 y 2003, así como parte de la administración de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri.