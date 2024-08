La Justicia solicitó que Fabiola Yañez entregue su celular en la causa contra Alberto Fernández

El fiscal federal, Ramiro González, solicitó que Fabiola Yañez aporte su celular como prueba en el marco de la denuncia que radico la ex primera dama al expresidente, Alberto Fernández, por violencia de género. Fuentes judiciales confirmaron a Ámbito que se requirió la realización de una copia forense del teléfono de la denunciante.

En el marco de la causa, el fiscal también llamó fijo la fecha de declaración de Sofia Pacchi, a realizarse el próximo 12 de septiembre. Por otro lado, González también dejó sin efecto el exhorto enviado a España para poder tomarle testimonio a la madre de la ex primera dama.

El celular de Fabiola Yañez

El trámite para avanzar en la copia forense del celular de Yañez no será simple, ya que la ex primera dama reside actualmente en España. Las autoridades a cargo del caso tendrán que solicitar autorización al juez Ercolini para luego proceder a realizar el pedido a los fiscales de Madrid.

El escrito de la solicitud expresa: “Teniendo en cuenta la voluntad de la víctima de hacer entrega de los contactos y contenidos mantenidos vía la aplicación de mensajería WhatsApp con el Sr. Alberto Ángel Fernández, requiérase que en el mismo marco de cooperación entre Ministerios Públicos se disponga la realización de una copia forense del teléfono celular de Fabiola Yáñez con el objeto de obtener la prueba mencionada”.

JULIAN ERCOLINI.jpg El juez Ercolini deberá aprobar la solicitud del fiscal de la causa. Télam

Para llevarse a cabo, el trámite requiere de la autorización de Julián Ercolini, a cargo de la causa contra Alberto Fernández. En las últimas horas, el expresidente volvió a insistir en que el caso pase a los tribunales de San Isidro.

Los han sido claves en el desarrollo de la investigación. Anteriormente, fue el teléfono de María Cantero, exsecretaria de Fernández, en donde aparecieron los primeros indicios que confirmarían los golpes que habría recibido la ex primera dama. Cómo con Yañez, la Justicia solicitó el secuestro del dispositivo de Cantero, pero el procedimiento fue hecho en el marco de la causa de los seguros.

A partir de allí comenzó la investigación contra el expresidente, luego de que en dicho celular se encontrarán las fotografías de Fabiola con moretones en el ojo y en los brazos.

La semana pasada había trascendido que Yañez había perdido su teléfono celular, algo que fue rápidamente desmentido por la abogada querellante. Mariana Gallego y por el penalista Mauricio D’Alessandro. “Tiene la nube, tiene todo”, aseguró D’Alessandro.

Nuevos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

La causa contra Alberto Fernández sigue en el centro del debate político. Es que, en los últimos días, se dieron a conocer más capturas de pantalla de chats entre la ex primera dama y el expresidente. Lo expresado en las capturas de pantalla no condice con la versión de Fernández, en la que afirmó que Yañez impulsó la acusación en la Justicia después de decirle que había recibido una oferta por u$s3 millones para denunciarlo.

El comienzo de la captura muestra como la ex primera dama se niega a aceptar dinero proveniente del expresidente. “ Nadie quiere un centavo tuyo, fuiste tan infeliz”, escribió la ex primera dama a Fernández.

chats-alberto-fernandez-fabiola-yañez-dinero.jpg Los chats y las fotografías filtradas toman rol central en la causa.

"Nadie quiere un centavo tuyo, fuiste tan infeliz que no me diste más que comida y un techo prestado”, afirmó de forma contundente en el diálogo la ex primera dama. La conversación mostró internas económicas entre ambos.

En el texto también se puede observar como Yañez le reprocha al expresidente su trato para con ella y para con su familia: “Jamás me preguntaste cómo vivía mi familia en Misiones con $120.000 (menos que un plan)", acusó la ex primera dama. quien luego aseguró: "Gracias, me hiciste darme cuenta de lo pusilánime que sos” .

“A tu hermano si le conseguiste un buen trabajo", ironizó Yañez sobre el final de la conversación que se reveló en los últimos días. "Te felicito. Así son los que nunca les faltó nada y viven en una gran casa. Y son tan egoístas, que me esforcé tanto en las Navidades y todo que tuvieran un lindo regalo. Cosa que jamás recibió de ellos”, concluyó.