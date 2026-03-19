La OMS cuestionó la salida de la Argentina y advirtió que la dejará "menos protegida" + Seguir en









El titular del organismo criticó la decisión del Gobierno y sostuvo que debilita la cooperación sanitaria. Además, remarcó que el impacto también alcanza la relación con la OPS.

La Argentina abandonó la OMS. OMS

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este jueves que la salida de Argentina del organismo la dejará “menos protegida” y remarcó que la decisión implica una pérdida en términos de seguridad sanitaria y cooperación internacional.

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El titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo que la desvinculación tendrá consecuencias tanto para el país como para la comunidad global. “Considero que la salida de la OMS representa una pérdida tanto para Argentina como para la comunidad global. La seguridad en materia de salud requiere cooperación universal, y este paso reducirá el nivel de protección de Argentina”, afirmó.

Además, señaló que cualquier diferencia con la OMS también repercute en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con la que el organismo mantiene un trabajo coordinado. “Gran parte de las iniciativas que llevamos adelante se desarrollan en coordinación con la OPS”, explicó, al destacar la articulación regional en políticas sanitarias.

En paralelo, el funcionario indicó que la situación de la membresía argentina aún está bajo análisis. Si bien el Gobierno formalizó su decisión, la desvinculación deberá ser tratada en la Asamblea General de los Estados miembros, prevista para mayo.

La salida de la Argentina de la OMS La Argentina hizo efectiva su salida el 17 de marzo de 2026, un año después de haber notificado la medida ante la ONU. El canciller Pablo Quirno confirmó que la decisión se adoptó conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Desde el Gobierno de Javier Milei justificaron la medida por sus diferencias con la gestión de la pandemia de Covid-19, al considerar a la OMS como un “instrumento de control social”. No obstante, aseguraron que el país continuará con la cooperación sanitaria internacional a través de acuerdos bilaterales y regionales. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/2033957463410589727?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2033957463410589727%7Ctwgr%5E13d8831503658b3f1cbede8b4f5d323466fd0a1c%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fsociedad%2Fla-oms-advirtio-que-argentina-sera-menos-segura-su-salida-del-organismo-n232811&partner=&hide_thread=false Hoy se formalizó la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Hace un año tomamos esta decisión soberana, encomendada por el Presidente @JMilei, que pone en primer lugar la salud de los argentinos y la capacidad del país de definir sus propias políticas… https://t.co/ksAKmp2IYs — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) March 17, 2026 La decisión generó críticas de especialistas, que advirtieron sobre un posible impacto negativo en la seguridad sanitaria, mientras que el Ejecutivo defendió que la medida refuerza la soberanía y otorga mayor flexibilidad en las políticas públicas.

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