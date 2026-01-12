La represión de las protestas sociales se duplicó en el segundo año de gobierno de Javier Milei

Según un informe, en 2025 se duplicó la cantidad de manifestaciones con represión respecto al año previo.

En 34 de las 79 movilizaciones monitoreadas en 2025 se produjeron episodios represivos de las fuerzas policiales y de seguridad, un 43% del total, superando los hechos de 2024 cuando se reprimió en 17 de las 60 movilizaciones monitoreadas, un 28% del total.

Esto significa que en 2025 se duplicó la cantidad de manifestaciones con represión respecto al año previo, según el documento de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En su tercer informe especial, la CPM expone un preocupante incremento en la represión a las manifestaciones públicas durante el segundo año de gobierno de Javier Milei.

Desde la implementación de la resolución 943/2023, conocida como el "protocolo antipiquetes", se ha evidenciado una política sistemática y selectiva de represión que busca limitar el derecho a la protesta y la expresión pública.

Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, la CPM monitoreó 139 movilizaciones, de las cuales 51 (37%) fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. En 2024, se registraron 17 manifestaciones reprimidas, mientras que en 2025 esta cifra se duplicó, alcanzando 34 movilizaciones con episodios represivos.

Además, el número de personas heridas aumentó un 13% de un año a otro, pasando de 1.216 en 2024 a 1.369 en 2025.

En las movilizaciones convocadas por organizaciones de jubilados y jubiladas se registró entre las personas heridas a grupos especialmente vulnerables como adultos mayores, al menos 155 casos que casi cuadriplicaron los 42 del año 2024.

Por otro lado, padecieron lesiones 5 niños y jóvenes de 4, 8, 13, 14 y 16 años, todos afectados por gas spray irritante, mientras habían sido cuatro en 2024.

Entre los afectados, se destacan 184 trabajadores de prensa, cifra que duplicó los 98 casos registrados el año anterior.

Represion Jubilados Hinchas Marcha Operativo Seguridad Mariano Fuchila

Desproporción en los operativos

El informe denuncia un despliegue desproporcionado de fuerzas de seguridad en las manifestaciones, con una relación de hasta siete policías por manifestante en algunos casos.

En 85% de las movilizaciones monitoreadas en 2025, se registró la portación de armas letales, a pesar de estar prohibidas en estos contextos.

Además, se documentaron prácticas de inteligencia ilegal en el 81% de las protestas, incluyendo filmaciones y recopilación de datos de los manifestantes.

Casos emblemáticos

El 12 de marzo de 2025 se registró el operativo represivo más violento, con 672 personas heridas y 114 detenciones arbitrarias.

Entre los casos más graves, se encuentra el del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió un traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica tras el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por un gendarme. También se reportaron casos de personas que perdieron la visión de un ojo debido a disparos de postas de goma a corta distancia.

pablo grillo herido.jpg

Criminalización de la protesta

El informe destaca un aumento del 77% en las detenciones arbitrarias entre 2024 y 2025, con un total de 258 personas detenidas en dos años.

Las detenciones, en su mayoría abusivas e ilegales, afectaron a trabajadores de prensa, vendedores ambulantes, personas en situación de calle y jubilados.

Incumplimiento de estándares internacionales

La CPM denuncia que el accionar represivo del gobierno argentino viola principios internacionales sobre el uso de la fuerza en manifestaciones públicas, como los de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU han expresado su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización de la protesta en Argentina.

El informe concluye que la represión a la protesta social en Argentina durante el gobierno de Javier Milei ha sido sistemática y selectiva, con un claro objetivo de limitar el ejercicio de derechos democráticos esenciales.

La CPM advierte sobre el avance de procesos autoritarios que vulneran la democracia y restringen garantías constitucionales, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.